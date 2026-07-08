ThyssenKrupp Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 08.07.2026

Die ThyssenKrupp Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,46 % auf 11,335€. Damit verliert die Aktie -0,655 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,76 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 11,335€, mit einem Minus von -5,46 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +40,75 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +14,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,24 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +29,58 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,85 % 1 Monat +5,24 % 3 Monate +40,75 % 1 Jahr +62,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Stand: 08.07.2026, 10:53 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Thyssenkrupp: Die Spin-off-/Aufspaltung der Werkstoff-Sparte TKMS könnte das Kurspotenzial freisetzen; TKMS stärkt das operative Geschäft, Nucera wächst. Rücksetzer unter 12 € werden diskutiert, Aufwärtsmomentum wird abgewägt. Kursziele: ca. 50€ TK, ca. 500€ TKMS. Langfrist 60+ Monate möglich; Q2/Q3-Bericht im August könnte Impulse geben.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,05 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,49 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -4,44 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,51 %. ArcelorMittal verliert -1,87 %

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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