Besins Healthcare Germany / Besins Healthcare übernimmt UniD ...

Die Übernahme vereint zwei komplementäre Stärken. Besins Healthcare bringt seine führende Expertise in der Hormongesundheit ein, UniD seine Kompetenz bei der Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher polymerbasierter pharmazeutischer Formulierungen.(1)

Besins Healthcare übernimmt UniD Manufacturing (FOTO) Berlin (ots) - Besins Healthcare stärkt seine Innovationskraft durch die Übernahme von UniD Manufacturing, einem Spezialisten für Technologien zur Verabreichung langwirksamer Arzneimittel.

UniD Manufacturing wird zu "Besins Healthcare PharmTech" und fungiert als strategisches Innovationszentrum innerhalb des Unternehmens, während es weiterhin seine Kundinnen und Kunden betreut.



Besins Healthcare, ein weltweit tätiges, auf den Bereich der Hormongesundheit spezialisiertes Pharmaunternehmen, gab am 02.07.2026 die Übernahme von UniD Manufacturing bekannt. Dabei handelt es sich um ein in Belgien ansässiges Unternehmen für pharmazeutische Entwicklung und Herstellung mit mehr als 20 Jahren anerkannter Expertise im Bereich langwirksamer

Wirkstofffreisetzungstechnologien.(1)



Diese Übernahme vereint zwei Bereiche, die sich hervorragend ergänzen. Besins Healthcare bringt fundiertes Fachwissen im Bereich der Hormontherapien für die Gesundheit von Frauen und Männern ein. UniD steuert fortschrittliche Kompetenzen in Technologien bei, die differenziertere Behandlungsansätze mit selteneren Anwendungen ermöglichen.



UniD ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, welches mit einer fortschrittlichen Polymertechnologie arbeitet, die bei der Entwicklung und Herstellung komplexer, langwirksamer Verabreichungssysteme wie Implantaten und Vaginalringen eingesetzt wird.(1)



Besins Healthcare wird den UniD-Standort in Seraing, Belgien, übernehmen. Infolgedessen wechseln 52 hochqualifizierte Fachkräfte in das Unternehmen. Im Rahmen dieses neuen Kapitels der Firmengeschichte wird UniD Manufacturing in Besins Healthcare PharmTech umbenannt und schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Innovation und Entwicklungsprojekte ausgebaut. Vorerst wird UniD seinen Betrieb wie gewohnt fortsetzen und seine derzeitigen Kundinnen und Kunden mit derselben Professionalität und demselben Engagement betreuen.

"Diese Übernahme vereint zwei Teams mit fundiertem und sich ergänzendem Fachwissen, und wir freuen uns sehr, UniD bei Besins Healthcare willkommen zu heißen", sagten Nicolas und Alexandre Besins, Co-CEOs von Besins Healthcare. "Dies ist eine natürliche Partnerschaft für beide Unternehmen, und wir schauen erwartungsvoll in die Zukunft."



"Wir sind stolz auf das, was das UniD-Team in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat, und freuen uns sehr, dass diese Kompetenzen als Teil von Besins Healthcare eine neue Dimension erhalten", sagte Marc Foidart, Vorstandsvorsitzender von UniD Manufacturing, der von seinem Amt zurücktreten wird. "Das UniD-Team freut sich darauf, gemeinsam mit Besins Healthcare weitere Innovationen voranzutreiben und unsere bestehenden Kunden weiterhin mit dem gleichen Engagement zu betreuen, so wie sie es von uns gewohnt sind."



In den letzten 10 Jahren verzeichnete Besins Healthcare ein anhaltendes zweistelliges Wachstum, mit einem Umsatz von über 700 Millionen Euro im Jahr 2025. Damit setzt das Unternehmen seinen Kurs fort, der es zu einem der am schnellsten wachsenden Firmen im Bereich der hormonellen Gesundheit gemacht hat.

Über UniD Manufacturing



UniD Manufacturing ist ein in Belgien ansässiger pharmazeutischer Dienstleister, der sich auf langwirksame Wirkstofffreisetzungstechnologien und fortschrittliche polymerbasierte pharmazeutische Formulierungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für komplexe therapeutische Produkte wie Implantate und Vaginalringe. Zudem unterstützt es Partner aus der Pharma- und Biotechnologiebranche von der Entwicklung bis zur kommerziellen Versorgung.



www.unid-manufacturing.com (https://www.besins-healthcare-pharmtech.com/)

Über Besins Healthcare



Besins Healthcare ist einer der weltweit führenden Spezialisten im Bereich der hormonellen Gesundheit mit einem umfassenden Portfolio an bioidentischen Sexualhormonen sowohl für Frauen als auch für Männer.



Als Familienunternehmen mit langer Tradition vertreibt das Unternehmen seine Arzneimittel über 22 Tochtergesellschaften in 114 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte Besins Healthcare einen Umsatz von über 700 Millionen Euro.

https://www.besins-healthcare.com



Über Besins Healthcare Germany



Besins Healthcare Germany ist Teil der weltweit aktiven Besins Healthcare-Gruppe. Wir sind einer der führenden Hersteller moderner Hormonpräparate. Als hochspezialisierter Partner in der Gynäkologie und Andrologie/Urologie bieten wir Ihnen ein besonders breit gefächertes Portfolio an innovativen Präparaten für die Frauen- und Männergesundheit - mit vielfältigen Lösungen für individuelle Therapieansätze.

In der Forschung & Entwicklung gilt unser besonderes Augenmerk der Galenik. Als weltweit erstes Pharmaunternehmen haben wir Hormone in Gel-Form für die transdermale Anwendung auf den Markt gebracht. Damit sind wir bei der Behandlung von Hormonmangel-Beschwerden bis heute richtungsweisend.

Das Familienunternehmen Besins Healthcare wurde 1885 in Paris gegründet und ist seit 1992 auch in Deutschland - mit Firmensitz in Berlin - aktiv. Wir entwickeln unsere Arzneimittel fortlaufend weiter, um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Therapie im Bereich der Hormongesundheit anzubieten - By your side, for life.



Quellen



[1] We are UniD. https://www.unid-manufacturing.com/

(https://www.besins-healthcare-pharmtech.com/) . Zuletzt abgerufen im Juni 2026

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