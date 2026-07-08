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    Discounter Netto begrenzt Eierkauf auf zwei Packungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Netto begrenzt Eierkauf vorübergehend auf zwei Packungen
    • Regionale Tierseuchen verschärfen die Eierverfügbarkeit
    • Netto ApS betreibt etwa 340 Märkte im Nordosten
    Discounter Netto begrenzt Eierkauf auf zwei Packungen
    Foto: Siarhei - 356130783

    STAVENHAGEN (dpa-AFX) - Maximal zwei Packungen Eier pro Einkauf - das gilt derzeit für Kunden des in Nord- und Ostdeutschland vertretenen Discounters Netto. Das bestätigte das Unternehmen mit dem Hund im Logo auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

    Hintergrund sei die angespannte Situation auf dem Eiermarkt, sagte eine Sprecherin. "Tierkrankheiten in regionalen Legehennenbeständen wirken sich auf die Verfügbarkeit von Eiern aus. Davon sind auch zwei unserer regional bezogenen Eierartikel betroffen, die wir vorübergehend nur eingeschränkt beziehen können."

    Gemeinsam mit den Lieferanten arbeite man daran, die Warenverfügbarkeit sicherzustellen. Erwartet wird, dass sich die Lage ab kommender Woche entspannt. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über das Thema berichtet.

    Lage auf dem Eiermarkt seit längerem angespannt

    Große Lebensmittelhändler wie Aldi, Edeka, Lidl, Kaufland oder Rewe begrenzen die Einkaufsmengen bislang nicht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

    Die Situation auf dem Eiermarkt gilt bereits seit Monaten als schwierig. Eine gestiegene Nachfrage und ein wegen mehrerer Tierseuchen eingeschränktes Angebot belasten die Versorgung. Vereinzelt kommt es im Einzelhandel deshalb zu Engpässen. Marktanalystin Margit Beck von Marktinfo Eier und Geflügel betont jedoch: "Ein nationaler Eiernotstand ist derzeit nicht zu verzeichnen. Regionale Ausfälle durch Newcastle Disease dürften zu den beobachteten Engpässen geführt haben."

    Nach Angaben eines Rewe-Sprechers ist die Mengenknappheit im Großraum Berlin am stärksten sichtbar. Die Erzeuger seien dort stärker betroffen als anderswo. "So kann es vorkommen, dass in Berliner Märkten nicht immer die volle Auswahl an Marken, Packungsgrößen und Haltungsformen angeboten werden kann. Frischeier gibt es aber immer."

    Zwei Handelsketten, ein Name

    Die Netto ApS & Co. KG ist Teil der dänischen Salling Group und nicht zu verwechseln mit dem größeren Netto Marken-Discount mit Sitz in Bayern, der zu Edeka gehört.

    Der Discounter mit den Markenfarben Schwarz und Gelb hat seinen deutschen Firmensitz in Stavenhagen in Mecklenburg-Vorpommern und betreibt nach eigenen Angaben rund 340 Märkte mit rund 6.000 Beschäftigten in acht Bundesländern - in Ostdeutschland, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Der erste Markt wurde 1990 eröffnet./cr/DP/jha







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