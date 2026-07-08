Aegis führt gemeinsam mit der McMaster University eine Hochleistungs-Energiespeicherplattform der nächsten Generation auf den Markt ein, die auf KI-Infrastruktur, die Elektrifizierung von Häfen und fortschrittliche Kernenergiesysteme ausgerichtet ist

Die Roadmap für die Vermarktung zielt auf ein erstes Produkt innerhalb von 12 Monaten ab, während gleichzeitig eine langfristige proprietäre Energieplattform für kritische Infrastruktur aufgebaut wird.

Hamilton, Ontario / 8. Juli 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) gab heute den Start einer groß angelegten strategischen Forschungs- und Kommerzialisierungsinitiative zusammen mit der McMaster University bekannt, durch die sich voraussichtlich eine neue Generation von Hochleistungs-Energiespeichertechnologien für kritische Infrastrukturanwendungen etablieren wird.

Die Initiative stellt den Start der proprietären Plattform für das High C-Rate Fast-Transient Energy Storage System (HCFT-ESS) des Unternehmens dar, die erstklassige europäische Automobilbatterietechnologie mit Batteriemanagementsystemen der nächsten Generation, fortschrittlichem Wärmemanagement, intelligenten Steuerungen, Hochgeschwindigkeits-Schutzsystemen und künstlicher Intelligenz kombiniert, um eine neue Klasse von ultraleistungsstarken Energiespeicherlösungen zu schaffen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Batteriespeichersystemen, die primär auf eine langfristige Lastverschiebung ausgelegt sind, wird die HCFT-ESS-Plattform so entwickelt, dass sie eine extrem schnelle Leistungsreaktion, außergewöhnliche thermische Stabilität und intelligentes Energiemanagement für einige der weltweit am schnellsten wachsenden Energiemärkte bietet.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Plattform das Potenzial besitzt, zukünftige Produkte in mehreren wachstumsstarken Branchen zu unterstützen und gleichzeitig wertvolles geistiges Eigentum, skalierbare Fertigungsmöglichkeiten und langfristigen Shareholder Value zu schaffen.

Entwickelt für drei schnell wachsende globale Märkte

Anstatt ein einzelnes anwendungsspezifisches Produkt zu entwickeln, schafft Aegis eine gemeinsame Technologieplattform, die verschiedene kommerzielle Produkte auf den Märkten für kritische Infrastruktur unterstützen kann.

Die erste Roadmap des Unternehmens für die Kommerzialisierung umfasst:

Phase eins – KI-Rechenzentren (Ziel: innerhalb von 12 Monaten)

Entwicklung eines Hochleistungs-Energiespeichersystems, das in der Lage ist, schnell schwankende KI-Rechenlasten mit ultraschneller transienter Reaktionsfähigkeit zu unterstützen und so die Stromqualität, Belastbarkeit und Betriebseffizienz für KI- und Hyperscale-Rechenzentren der nächsten Generation zu verbessern.

Phase zwei – Elektrifizierung von Häfen und Anwendungen in der Schwerindustrie (Ziel: 12-24 Monate)

Ausweitung der HCFT-ESS-Plattform auf Hochleistungsanwendungen, unter anderem Elektrifizierung von Häfen, Ship-to-Shore-Betrieb, Containerkräne, Systeme zur Rückgewinnung regenerativer Energie, Anlagen der Schwerindustrie und weitere kritische Infrastruktur, die eine schnelle Leistungsbereitstellung und Energieoptimierung erfordert.

Phase drei – Fortschrittliche hybride Energiesysteme

Ausweitung der Plattform auf hybride Energiesysteme, die kleine modulare Reaktoren (SMR), mikromodulare Reaktoren (MMR), die Erzeugung erneuerbarer Energien und fortschrittliche Batterie-Energiespeicherung integrieren – für abgelegene Gemeinden, Verteidigungsanlagen, Versorgungsunternehmen und einsatzkritische Infrastruktur.

Das Unternehmen geht davon aus, dass jeder Meilenstein der Kommerzialisierung auf derselben Kerntechnologieplattform aufbaut, sodass das auf einem Markt entwickelte geistige Eigentum die Produktentwicklung in weiteren Sektoren beschleunigen kann.

Entwicklung proprietärer Technologie – nicht nur Integration von Batterien

Obwohl das Programm bewährte erstklassige europäische Automobilbatterietechnologie als Basis nutzt, wird das geistige Eigentum des Unternehmens um die fortschrittlichen Technologien herum entwickelt, die diese Batterien in kommerziell differenzierte Energiespeicherprodukte verwandeln.

Die Entwicklungsbereiche umfassen:

- Eine fortschrittliche Architektur für das Batteriemanagementsystem (BMS), die speziell auf den Betrieb mit hoher C-Rate ausgelegt ist

- Proprietäre Technologien für Wärmemanagement und Kühlung für eine dauerhafte Hochleistungsfähigkeit

- Intelligente Schutz- und Fehlermanagementsysteme

- KI-gestützte Batteriediagnostik und vorausschauende Wartung

- Hochgeschwindigkeits-Energiemanagement und -Systemsteuerungen

- Integration modularer Packs und skalierbare Systemarchitektur.

Durch den Einsatz bewährter Batterietechnologie in Automobilqualität bei gleichzeitiger Entwicklung proprietärer Technologien für Steuerung, Software, Sicherheit und Integration erwartet Aegis, das technische Risiko erheblich zu senken, die Kommerzialisierung zu beschleunigen und ein wertvolles Portfolio an rechtlich schützbarem geistigen Eigentum aufzubauen.

Erstklassige Forschung und Validierung an der McMaster University

Das Programm wird unter der Leitung von Professor Saeid Habibi am Centre for Mechatronics and Hybrid Technologies (CMHT) der McMaster University durchgeführt, das im McMaster Automotive Resource Centre (MARC) angesiedelt ist.

Das CMHT ist international für die Entwicklung fortschrittlicher Batteriepacks, Batteriemanagementsysteme, thermische Modellierung und Technologien für den elektrifizierten Verkehr anerkannt und bietet Aegis somit Zugang zu einer der modernsten Entwicklungs- und Testumgebungen für Batterien in Nordamerika.

Die Anlage ermöglicht die umfassende Validierung von Batteriesystemen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen, sodass Aegis in der Lage ist, die Produktentwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig technische Risiken sowie Risiken bei der Kommerzialisierung zu verringern.

Kommerzialisierungsorientierte Entwicklung

Die Initiative umfasst zwar ein vierjähriges Forschungs- und Entwicklungsprogramm im Wert von ungefähr 3,71 Millionen $, ihre Struktur wurde jedoch bewusst so gestaltet, dass sie sich an gestaffelten Meilensteinen der Kommerzialisierung orientiert und nicht an einem einzigen Ziel zum Ende des Programms.

Das Ziel des Unternehmens besteht darin, schrittweise kommerzielle Produkte auf den Markt zu bringen, beginnend mit KI-Infrastrukturanwendungen, und gleichzeitig die Technologieplattform im Laufe des Programms auf weitere Branchen auszuweiten.

Dieser abgestufte Ansatz ermöglicht es Aegis, kommerzielle Chancen zu generieren, sein Portfolio an geistigem Eigentum zu stärken und den Wert der Plattform im Laufe der Zeit kontinuierlich zu steigern.

Schaffung einer fortschrittlichen kanadischen Energieproduktionsplattform

Parallel zur technologischen Entwicklung treibt Aegis Gespräche mit Industriepartnern über die Kommerzialisierung, strategische Investitionsmöglichkeiten, Produktionspartnerschaften und zukünftige Produktionskapazitäten voran.

Das Unternehmen führt zudem Gespräche über die mögliche Errichtung einer fortschrittlichen Produktionsstätte für Energiespeicherung im Großraum Hamilton, wobei es die qualifizierten Arbeitskräfte und das fortschrittliche Fertigungsökosystem von Ontario und die enge Zusammenarbeit mit der McMaster University nutzen will.

Die langfristige Vision besteht darin, ein integriertes kanadisches Zentrum für Forschung, Produktentwicklung, Fertigung und Vermarktung fortschrittlicher Energiespeichertechnologien zu etablieren, das sowohl den nordamerikanischen als auch den internationalen Markt bedient.

Stellungnahme des CEO

„Bei dieser Initiative geht es um weit mehr als nur Forschung … Es geht darum, die nächste Generation intelligenter Energieinfrastruktur aufzubauen“, sagte Ramtin Rasoulinezhad, Chief Executive Officer von Aegis Critical Energy Defence Corp. „Durch die Kombination bewährter erstklassiger europäischer Automobilbatterietechnologie mit proprietären Innovationen in den Bereichen Batteriemanagement, Wärmemanagement, intelligente Steuerungen und Systemintegration schaffen wir eine skalierbare Technologieplattform, die darauf ausgelegt ist, mehrere kommerzielle Produkte in den Sektoren KI-Infrastruktur, Häfen und fortschrittliche Hybrid-Energiesysteme zu unterstützen. Unser Fokus liegt darauf, wertvolles geistiges Eigentum zu entwickeln, die Kommerzialisierung voranzutreiben und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Professor Saeid Habibi, Direktor des Centre for Mechatronics and Hybrid Technologies (CMHT) an der McMaster University, fügte hinzu:

„Der Übergang zu intelligenten, hochleistungsfähigen Energiespeichern erfordert Innovationen nicht nur in der Batterietechnologie, sondern auch im Batteriemanagement, im Wärmemanagement, in der Systemintegration und bei fortschrittlichen Steuerungen. Diese Zusammenarbeit vereint die kommerzielle Vision von Aegis mit der Forschungskompetenz von McMaster, um Technologien zu entwickeln, die praxisrelevante Herausforderungen im Bereich kritischer Infrastruktur bewältigen. Wir freuen uns darauf, diese Innovationen in Richtung praktischer, kommerzieller Anwendungen voranzubringen.“

Über die McMaster University

Die McMaster University ist eine öffentliche Forschungsuniversität in Hamilton, Ontario, die 1887 gegründet wurde und Mitglied der U15-Gruppe kanadischer Forschungsuniversitäten ist. Die McMaster University ist als eine der forschungsintensivsten Einrichtungen Kanadas anerkannt und in sechs Fakultäten gegliedert, unter anderem Ingenieurwissenschaften und Gesundheitswissenschaften, und betreut mehr als 37.000 Studierende. Die Universität ist international bekannt für ihre Stärken in den Bereichen Ingenieurwesen, fortschrittliche Fertigung, Gesundheitswissenschaften und Energiesystemforschung sowie für einen Forschungsansatz, bei dem die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Industrie- und staatlichen Partnern im Vordergrund steht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.mcmaster.ca/.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ist ein kanadisches Energietechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von sicheren und resilienten Energiesystemen für kritische Infrastruktur spezialisiert hat. Die integrierte Plattform des Unternehmens vereint fortschrittliche Energiespeicher, hybride und dezentrale Energieerzeugungssysteme, intelligente Steuerungsarchitekturen und Cybersicherheit, um hochzuverlässige Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Schifffahrt, entlegene Gebiete sowie Industrie bereitzustellen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.aegiscriticalenergy.com.

Kontaktdaten

Chris McGillivray

cmcgillivray@aegiscriticalenergy.com

+1(604) 283-1262

www.aegiscriticalenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“.

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Die Aegis Critical Energy Defence Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,78 % und einem Kurs von 0,238EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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