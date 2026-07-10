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    Ihre wichtigsten Termine

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    Spannende Updates von: Porsche AG, Delta Air Lines, Volkswagen und Hornbach

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Updates von: Porsche AG, Delta Air Lines, Volkswagen und Hornbach
    Foto: Porsche AG Newsroom

    Untermehmenstermine

    08:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2
    10:00 Uhr, Deutschland: Hornbach Holding, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen, Absatz Q2/26
    15:30 Uhr, USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 6/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Insolvenzen 4/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Baupreise für Wohngebäude 5/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26
    EU: Treffen der EU-Finanzminister
    EU: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

     


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 10.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (YoY)
    08:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Vujcic spricht
    14:30KanadaCANDurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30KanadaCANArbeitslosenquote
    14:30KanadaCANNet Change in Employment
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:00 WebinarWH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
    12.07. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
    13.07. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    14.07. 10:00 WebinarWH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
    alle Webinare anzeigen »

     

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