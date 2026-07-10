Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Porsche AG, Delta Air Lines, Volkswagen und Hornbach
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
08:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2
10:00 Uhr, Deutschland: Hornbach Holding, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen, Absatz Q2/26
15:30 Uhr, USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 6/26
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Insolvenzen 4/26
08:00 Uhr, Deutschland: Baupreise für Wohngebäude 5/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26
EU: Treffen der EU-Finanzminister
EU: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 10.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 08:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:15 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 CAN Net Change in Employment
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
|12.07. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|13.07. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|14.07. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
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