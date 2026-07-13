Ihre wichtigsten Termine
Heute: Fastenal, Fraport und Volkswagen mit neuen Zahlen-Updates!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 06/26
13:00 Uhr, USA: Fastenal, Q2-Zahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
Konjunkturdaten
Deutschland: Leistungsbilanz 5/26
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 13.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 11:25 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 18:30 USA Fed-Mitglied Waller spricht 18:45 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 20:00 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 20:00 USA Monthly Budget Statement
Webinare
|Zeit
|Thema
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|14.07. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
|14.07. 14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
|14.07. 17:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Den Markt mit anderen Augen analysieren
|15.07. 16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Beste Diversifikation: Saisonalitäten treffen auf Momentumpotenziale
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