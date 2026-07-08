Basler ziehen an SDax-Spitze - Warburg Research rät zum Kauf

Die Anteilsscheine von Basler waren in der Spitze um gut sieben Prozent auf 26,45 Euro in die Höhe geschnellt. Damit waren sie wieder sehr nahe an die 50-Tage-Durchschnittslinie herangerückt, die den mittelfristigen Trend beschreibt. Bereits seit Mitte April dient die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maß für die langfristige Entwicklung als Unterstützung./la/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,12 % und einem Kurs von 26,00 auf Tradegate (08. Juli 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um -13,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Basler bezifferte sich zuletzt auf 855,23 Mio..

Basler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -22,51 %/+14,39 % bedeutet.