🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBasler AktievorwärtsNachrichten zu Basler

    AKTIE IM FOKUS

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Basler ziehen an SDax-Spitze - Warburg Research rät zum Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Basler Aktien erholen Verluste nach Kaufempfehlung
    • Kurs stieg vormittags um 5,7 Prozent auf 26,10 Euro
    • Analyst Warburg stuft auf Buy wegen Quartalsprognose
    AKTIE IM FOKUS - Basler ziehen an SDax-Spitze - Warburg Research rät zum Kauf
    Foto: Basler AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank einer Kaufempfehlung haben die Aktien von Basler am Dienstag einen Teil ihrer zu Wochenbeginn erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Die Papiere des auf Digitalkameras und weitere Produkte für maschinelles Sehen spezialisierten Unternehmens zogen bis zum späten Vormittag um 5,7 Prozent auf 26,10 Euro an. Damit setzten sie sich in einem schwachen Gesamtmarkt an die Spitze des Nebenwerteindex SDax .

    Das Analysehaus Warburg Research hatte die Papiere von Basler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Da die anstehenden Quartalszahlen stark ausfallen sollten, biete der Kursrückgang der Aktien seit den Hochs im Juni eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Experte Malte Schaumann.

    Die Anteilsscheine von Basler waren in der Spitze um gut sieben Prozent auf 26,45 Euro in die Höhe geschnellt. Damit waren sie wieder sehr nahe an die 50-Tage-Durchschnittslinie herangerückt, die den mittelfristigen Trend beschreibt. Bereits seit Mitte April dient die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maß für die langfristige Entwicklung als Unterstützung./la/jha/

    Basler

    +10,61 %
    -13,78 %
    -5,79 %
    +89,15 %
    +83,18 %
    +44,89 %
    -30,68 %
    +338,76 %
    +183,59 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200
    Basler direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie

    Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,12 % und einem Kurs von 26,00 auf Tradegate (08. Juli 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um -13,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Basler bezifferte sich zuletzt auf 855,23 Mio..

    Basler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -22,51 %/+14,39 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Basler - 510200 - DE0005102008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Basler. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugenSie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Basler ziehen an SDax-Spitze - Warburg Research rät zum Kauf Dank einer Kaufempfehlung haben die Aktien von Basler am Dienstag einen Teil ihrer zu Wochenbeginn erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Die Papiere des auf Digitalkameras und weitere Produkte für maschinelles Sehen spezialisierten Unternehmens …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     