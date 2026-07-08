ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 63 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert für DHL auf 63,00 Euro
- Einstufung auf Kaufen blieb trotz Kurszielanhebung
- Expressgeschäft übertraf Erwartungen und hob Ebitziel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 57,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Ergebnistreibers Expressgeschäft mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er revidierte seine Prognosen nach oben./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 55,40 auf Tradegate (08. Juli 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +7,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,58 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 66,58 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -20,75 %/+13,47 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 63 Euro
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Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).