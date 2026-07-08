Brüssel genehmigt zusätzliche Entlastung für energieintensive Firmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die Ausweitung von Entlastungen für energieintensive Unternehmen in Deutschland genehmigt. Das teilten das Bundeswirtschaftsministerium sowie das Bundesumweltministerium mit. Konkret geht es um die sogenannte Strompreiskompensation. Dabei werden Firmen indirekt von Kosten des CO2-Emissionshandels entlastet. Ziel ist es, eine Verlagerung von Produktion zu verhindern.

Mit der Entscheidung aus Brüssel könnten rückwirkend für das Abrechnungsjahr 2025 weitere energie- und handelsintensive Branchen bei ihren Stromkosten entlastet werden, hieß es von den Ministerien. Zugleich steige die Förderintensität für bereits beihilfeberechtigte Unternehmen. "Damit können zusätzlich rund 20 weitere Branchen von der Strompreiskompensation profitieren."