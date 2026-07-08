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    KNDS vergibt Auftrag

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    Rüstungsdeal über 11 Millionen Euro: Das könnte erst der Anfang sein

    KNDS vergibt einen Millionenauftrag für das Leopard-Programm. Warum der Deal für den Fertigungspartner Incap weit über 11 Millionen Euro hinausgehen könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    KNDS vergibt Auftrag - Rüstungsdeal über 11 Millionen Euro: Das könnte erst der Anfang sein
    Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.de

    Der Elektronikfertiger Incap hat einen Großauftrag aus der europäischen Rüstungsindustrie erhalten. Der Systemhersteller KNDS hat Bestellungen im Wert von mehr als 11 Millionen Euro für Kabelbäume und elektromechanische Baugruppen für den Leopard-Panzer vergeben. Das geht aus einer Unternehmensmitteilung hervor.

    Der Auftrag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem KNDS den ursprünglich für diesen Sommer geplanten Börsengang auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Als Begründung verwies das Unternehmen auf die Marktvolatilität im europäischen Verteidigungssektor.

    Die Komponenten werden an mehreren Standorten von Incap gefertigt und über einen Zeitraum von drei Jahren ausgeliefert. Nach Angaben des Unternehmens wird zudem mit einer Ausweitung der Bestellungen für weitere Fahrzeuge gerechnet.

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    ISIN:FI0009006407WKN:916668
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    Ausbau der Position im Verteidigungsmarkt

    Vorstandschef Otto Pukk sieht den Auftrag als wichtigen Schritt für das Unternehmen. "Incap hat seine Position im Verteidigungssektor stetig ausgebaut, und diese Aufträge sind ein weiterer wichtiger Schritt nach vorne", sagte er. Das Unternehmen wolle sich als langfristiger Partner für Kunden mit hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen etablieren. Die erweiterte europäische Präsenz und die Fertigungskompetenz ermöglichten es, Verteidigungsprogramme zuverlässig, qualitativ hochwertig und termingerecht zu unterstützen.

    Auch Europa-Chef Ralf Hasler betont die strategische Bedeutung des Projekts. "Dieses Programm unterstreicht die Rolle Deutschlands und Europas beim Aufbau widerstandsfähiger, hochzuverlässiger Lieferketten für kritische Branchen", erklärte er. Die Teams in Deutschland und Rumänien seien gut aufgestellt, um komplexe Baugruppen mit hohen Qualitätsanforderungen zu fertigen und die Kunden während der gesamten Programmlaufzeit eng zu begleiten.

    International aufgestellt

    Incap ist ein weltweit tätiger Anbieter von Elektronikfertigungsdienstleistungen mit Hauptsitz in Helsinki. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.200 Mitarbeiter und ist unter anderem in Finnland, Estland, Deutschland, Rumänien, Indien, der Slowakei, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten sowie Hongkong vertreten. Die Aktie ist seit 1997 an der Nasdaq Helsinki notiert.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Incap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 8,56EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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