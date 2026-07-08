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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Ziel für DWS auf 75 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für DWS auf 75 Euro an und bleibt Buy
    • Werner hob EPS-Schätzungen für Vermögensverwalter
    • Branche nach Kursrallye nicht mehr günstig bewertet
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für DWS auf 75 Euro - 'Buy'
    Foto: Arne Dedert - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner schraubte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen die Ergebnisschätzungen (EPS) für die meisten der von ihm beobachteten europäischen Vermögensverwalter nach oben. Rückenwind komme von den starken Finanzmärkten. Nach der jüngsten Kursrally sei die Branche nicht mehr günstig bewertet, aber auch noch nicht teuer./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 67,75 auf Tradegate (08. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +5,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 13,56 Mrd..

    DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -24,72 %/+10,70 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 75 Euro



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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der DWS, Analysten‑Aufwertungen und Kurszielerhöhungen (u.a. Morgan Stanley, BofA, Citi), den Bruch der 70‑Euro‑Marke und technisches Momentum. Als Treiber werden mögliche Sonderdividende oder Rückholung ins Konzernumfeld, der NorthC‑Verkauf (>2 Mrd.), die deutliche Ergebnissteigerung 2023–25 und der anstehende Halbjahresbericht genannt; zugleich gibt es Spekulationen zu Übernahme‑/Abfindungspreisen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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