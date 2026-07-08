UBS hebt Ziel für DWS auf 75 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 67,75 auf Tradegate (08. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +5,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,79 %.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 13,56 Mrd..

DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -24,72 %/+10,70 % bedeutet.