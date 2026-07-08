Trump beendet Waffenstillstand – neue Eskalation ?

Eigentlich soll der Juli ein guter Börsenmonat sein. Zunächst stören Chip-Aktien die Börsenrallye, nun bricht die Waffenruhe mit dem Iran.

Donald Trump hat auf dem Nato-Gipfel in der Türkei die Waffenruhe für beendet erklärt. Die Märkte reagieren mit Verlusten, Öl legt zu. Wir positionieren uns bei Öl – Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie.

Auslöser sind erneute iranische Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus, die die Bemühungen zur Wiederöffnung der wichtigen Handelsroute erheblich beeinträchtigt haben. Auf dem NATO-Gipfel in Ankara erklärte Trump, er glaube nicht mehr an eine diplomatische Lösung.

“For me, I think the deal is over, I don’t want to deal with them anymore..” “They’re liars, they’re cheats, they’re sick people… ” sagte Trump.

Vorausgegangen waren neue militärische Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran. Nach iranischen Angriffen auf mehrere Schiffe – darunter ein LNG-Tanker – griffen die USA nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele vor allem entlang der iranischen Küste nahe der Straße von Hormus an.

Damit äußerte sich Trump so deutlich wie bislang noch nie zum Scheitern der Gespräche. Einen erneuten Militäreinsatz kündigte er allerdings nicht an und ließ die Möglichkeit weiterer Verhandlungen grundsätzlich offen.

Die Aussagen des US-Präsidenten sorgten umgehend für steigende Ölpreise. Brent stieg um mehr als 5 Prozent auf rund 78 USD je Barrel. Schaut man auf das Gesamtbild bei Brent, hatte man den Iran-Krieg zuletzt komplett ausgepreist. Insgesamt sehen wir bei Öl gute Chancen für eine Aufwärtsbewegung – natürlich je nach Nachrichtenlage. Öl eignet sich auch als Hedge gegen Aktien-Risiken.