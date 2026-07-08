🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump beendet Waffenstillstand – neue Eskalation ?

    Eigentlich soll der Juli ein guter Börsenmonat sein. Zunächst stören Chip-Aktien die Börsenrallye, nun bricht die Waffenruhe mit dem Iran.

    Donald Trump hat auf dem Nato-Gipfel in der Türkei die Waffenruhe für beendet erklärt. Die Märkte reagieren mit Verlusten, Öl legt zu. Wir positionieren uns bei Öl –  Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie.

    Auslöser sind erneute iranische Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus, die die Bemühungen zur Wiederöffnung der wichtigen Handelsroute erheblich beeinträchtigt haben. Auf dem NATO-Gipfel in Ankara erklärte Trump, er glaube nicht mehr an eine diplomatische Lösung.
    “For me, I think the deal is over, I don’t want to deal with them anymore..” “They’re liars, they’re cheats, they’re sick people… ” sagte Trump.

    Vorausgegangen waren neue militärische Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran. Nach iranischen Angriffen auf mehrere Schiffe – darunter ein LNG-Tanker – griffen die USA nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele vor allem entlang der iranischen Küste nahe der Straße von Hormus an.

    Damit äußerte sich Trump so deutlich wie bislang noch nie zum Scheitern der Gespräche. Einen erneuten Militäreinsatz kündigte er allerdings nicht an und ließ die Möglichkeit weiterer Verhandlungen grundsätzlich offen.

    Die Aussagen des US-Präsidenten sorgten umgehend für steigende Ölpreise. Brent stieg um mehr als 5 Prozent auf rund 78 USD je Barrel. Schaut man auf das Gesamtbild bei Brent, hatte man den Iran-Krieg zuletzt komplett ausgepreist. Insgesamt sehen wir bei Öl gute Chancen für eine Aufwärtsbewegung – natürlich je nach Nachrichtenlage. Öl eignet sich auch als Hedge gegen Aktien-Risiken.






    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Trump beendet Waffenstillstand – neue Eskalation ? Eigentlich soll der Juli ein guter Börsenmonat sein. Zunächst stören Chip-Aktien die Börsenrallye, nun bricht die Waffenruhe mit dem Iran. Donald Trump hat auf dem Nato-Gipfel in der Türkei die Waffenruhe für beendet erklärt. Die Märkte reagieren …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     