JEFFERIES stuft Alzchem auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Entscheidung für den Aufbau einer Nitroguanidin-Produktion in den USA schließe an die jüngste Erweiterung der deutschen Produktionskapazitäten an und stärke die Position des Spezialchemie-Unternehmens in einem strategisch wichtigen Nischenmarkt, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht Potenzial für ein Ergebniswachstum im mittleren bis oberen Zehn-Prozent-Bereich bis zum Jahr 2030./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 161EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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