JEFFERIES stuft Alzchem auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Entscheidung für den Aufbau einer Nitroguanidin-Produktion in den USA schließe an die jüngste Erweiterung der deutschen Produktionskapazitäten an und stärke die Position des Spezialchemie-Unternehmens in einem strategisch wichtigen Nischenmarkt, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht Potenzial für ein Ergebniswachstum im mittleren bis oberen Zehn-Prozent-Bereich bis zum Jahr 2030./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 161EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Alzchem
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Alzchem
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 200
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