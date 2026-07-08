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    Präsidenten Nawrocki und Selenskyj sprechen trotz Krise

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurzer höflicher Austausch ohne Geschichtsthema
    • Nawrocki entzog Selenskyj den höchsten polnischen Orden
    • Weiteres Gespräch möglich Dialog zwischen Nachbarn nötig
    Präsidenten Nawrocki und Selenskyj sprechen trotz Krise
    Foto: Siarhei - 356130783

    ANKARA/WARSCHAU (dpa-AFX) - Inmitten eines Geschichtsstreits zwischen Polen und der Ukraine haben die Präsidenten Karol Nawrocki und Wolodymyr Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels miteinander gesprochen. Es habe einen kurzen Austausch von Höflichkeiten gegeben, ohne das Geschichtsthema zu berühren, sagte Nawrocki nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP aus Ankara. Demnach fand die Begegnung am Dienstagabend bei einem Galadinner statt.

    Weiteres Präsidententreffen möglich

    Nawrocki schloss ein weiteres Gespräch mit Selenskyj noch am Mittwoch nicht aus. "Es scheint mir natürlich, dass Nachbarländer, die Russland als gemeinsamen Feind haben, im Dialog miteinander bleiben sollten - unabhängig von gewissen bilateralen Spannungen", sagte er. Selenskyj, der sonst in sozialen Netzwerken über jede Gipfel-Begegnung in Ankara berichtet, äußerte sich nicht.

    Im Verhältnis der Verbündeten kriselt es, seit Selenskyj die umstrittene ukrainische Partisaneneinheit UPA aus dem Zweiten Weltkrieg geehrt hat. Diese ist auch für Massaker an Polen und Polinnen in der heutigen Westukraine verantwortlich. In Polen gab es parteiübergreifend Empörung. Nawrocki verschärfte den Konflikt seinerseits, indem er Selenskyj den höchsten polnischen Orden aberkannte./fko/DP/jha







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