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    energenta AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausbau des Portfolios

    energenta AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausbau des Portfolios
    Foto: adobe.stock.com

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Münster (IRW-Press/08.07.2026) - Der Vorstand der energenta AG(die "Gesellschaft", ISIN: DE000A3DSK87)hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von derzeit EUR 24.488.179,00 um bis zu EUR 2.000.000 durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 neuen Stückaktien (entspricht ca. 8,0 Prozent des derzeitigen Grundkapitals) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt sein.

    Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren platziert werden. Der Ausgabebetrag liegt bei EUR 1,00 je Aktie und somit über dem aktuellen Börsenkurs .

    Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 2.000.000 soll im Wesentlichen für den Ausbau des Portfolios in den Gruppenunternehmen Sysplast und MBA Polymers eingesetzt werden. Die Sysplast soll an einem neuen Standort ihre Kapazität mehr als verdoppeln und jährlich bis zu 12.000 Tonnen hochwertige Kunststoffregranulate, insbesondere ABS, PS, PP und PC-ABS produzieren. Zudem soll der Um- und Ausbau der MBA Polymers forciert, sowie weitere Übernahmen im Bereich Sekundärrohstoffe und Recycling geprüft werden.

    Die Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet die Transaktion als Global Coordinator und Bookrunner.

    Über die energenta AG
    Die energenta AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Verwertungs- und Recyclinglösungen. Durch Innovation und technologische Kompetenz schaffen die Gruppenunternehmen langfristige Wertschöpfung entlang den Rohstoffketten einer wachsenden Kreislaufwirtschaft und leisten so einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und CO₂-Reduktion.

    (Ende)

    Aussender: energenta AG
    Adresse: Ermlandweg 14, 48159 Münster
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Dr. Felix-Michael Weber
    Tel.: +49 251 5085 3940
    E-Mail: info@energenta.ag
    Website: www.energenta.ag

    ISIN(s): DE000A3DSK87 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in München



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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die energenta Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,24 % und einem Kurs von 0,678EUR auf München (08. Juli 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.






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