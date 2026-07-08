Dow Aktie mit kräftigem Kursplus - 08.07.2026

Mit einer Performance von +5,57 % konnte die Dow Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dow Aktie. Nach einem Plus von +4,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 26,34€, mit einem Plus von +5,57 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Dow ist ein global führendes Chemieunternehmen, das Kunststoffe, Chemikalien und landwirtschaftliche Produkte herstellt. Es hat eine starke Marktstellung in über 160 Ländern. Hauptkonkurrenten sind BASF, DuPont und LyondellBasell. Dow überzeugt durch Innovationskraft, nachhaltige Lösungen und ein breites Produktportfolio.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Dow Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -29,91 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Dow Aktie damit um +10,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,26 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +25,48 % gewonnen.

Während Dow heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,03 %.

Dow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,99 % 1 Monat -15,26 % 3 Monate -29,91 % 1 Jahr +7,34 %

Informationen zur Dow Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 721 Mio. Dow Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,91 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Dow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.