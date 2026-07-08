🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDow AktievorwärtsNachrichten zu Dow

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dow Aktie mit kräftigem Kursplus - 08.07.2026

    Am 08.07.2026 ist die Dow Aktie, bisher, um +5,57 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dow Aktie.

    Besonders beachtet! - Dow Aktie mit kräftigem Kursplus - 08.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Dow ist ein global führendes Chemieunternehmen, das Kunststoffe, Chemikalien und landwirtschaftliche Produkte herstellt. Es hat eine starke Marktstellung in über 160 Ländern. Hauptkonkurrenten sind BASF, DuPont und LyondellBasell. Dow überzeugt durch Innovationskraft, nachhaltige Lösungen und ein breites Produktportfolio.

    Dow aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.07.2026

    Mit einer Performance von +5,57 % konnte die Dow Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dow Aktie. Nach einem Plus von +4,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 26,34, mit einem Plus von +5,57 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.981,69€
    Basispreis
    4,85
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.994,59€
    Basispreis
    4,01
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Dow Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -29,91 % hinnehmen.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche ist die Dow Aktie damit um +10,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,26 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +25,48 % gewonnen.

    Während Dow heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,03 %.

    Dow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,99 %
    1 Monat -15,26 %
    3 Monate -29,91 %
    1 Jahr +7,34 %
    Stand: 08.07.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Dow Aktie

    Es gibt 721 Mio. Dow Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,91 Mrd.EUR € wert.

    Dow Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Dow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dow

    +4,43 %
    +10,27 %
    -13,65 %
    -25,76 %
    +7,86 %
    -47,88 %
    -51,42 %
    -47,62 %
    ISIN:US2605571031WKN:A2PFRC
    Dow direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugenSie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Dow Aktie mit kräftigem Kursplus - 08.07.2026 Am 08.07.2026 ist die Dow Aktie, bisher, um +5,57 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dow Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     