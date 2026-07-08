SAP - Aktie zeigt Schwäche - 08.07.2026

Mit einer Performance von -3,33 % musste die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,58 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SAP mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,14 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +6,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -31,49 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,51 % 1 Monat -10,30 % 3 Monate -5,14 % 1 Jahr -44,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um SAPs Bewertung im Kontext der Cloud-Transformation, Cloud-Umsätze und Margen. Im Fokus stehen KI-Monetarisierung, Ausblick und Kursrisiken vor der 23-Juli-Präsentation. Zudem wird über Kosten- bzw. Personalmaßnahmen (Einsparungen) sowie News wie die Dremio-Übernahme diskutiert, die den Kurs beeinflussen könnten.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 169,71 Mrd. € wert.

Die SAP-Aktie zeigt sich nach der jüngsten Erholung wieder deutlich stärker. Gleichzeitig gewinnt der gesamte Softwaresektor zuletzt wieder an Dynamik. Nun richtet sich der Blick bereits auf die Quartalszahlen am 23. Juli, die für den weiteren Kursverlauf entscheidend werden könnten. Software-Aktien gewinnen wieder an Stärke Nach einer eher schwächeren Phase konnten Software-Aktien in den vergangenen […] The post SAP-Aktie: Dieser Termin könnte alles verändern first appeared on sharedeals.de.

Die internationalen Finanzmärkte bieten derzeit sehr bemerkenswerte Chancen oder auch spannende Wendepunkte sowie Reboundmöglichkeiten. Während beispielsweise der Softwarekonzern SAP seine Firmenstruktur recht radikal auf Künstliche Intelligenz …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,91 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,41 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,08 %. ServiceNow verliert -3,68 % Workday (A) notiert im Minus, mit -2,99 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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