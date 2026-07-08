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    Besonders beachtet!

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    SAP - Aktie zeigt Schwäche - 08.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -3,33 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP - Aktie zeigt Schwäche - 08.07.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    Wie hat sich die SAP-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -3,33 % musste die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,58 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SAP mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,14 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +6,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -31,49 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,51 %
    1 Monat -10,30 %
    3 Monate -5,14 %
    1 Jahr -44,94 %
    Stand: 08.07.2026, 12:02 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um SAPs Bewertung im Kontext der Cloud-Transformation, Cloud-Umsätze und Margen. Im Fokus stehen KI-Monetarisierung, Ausblick und Kursrisiken vor der 23-Juli-Präsentation. Zudem wird über Kosten- bzw. Personalmaßnahmen (Einsparungen) sowie News wie die Dremio-Übernahme diskutiert, die den Kurs beeinflussen könnten.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 169,71 Mrd. € wert.

    Dieser Termin könnte alles verändern


    Die SAP-Aktie zeigt sich nach der jüngsten Erholung wieder deutlich stärker. Gleichzeitig gewinnt der gesamte Softwaresektor zuletzt wieder an Dynamik. Nun richtet sich der Blick bereits auf die Quartalszahlen am 23. Juli, die für den weiteren Kursverlauf entscheidend werden könnten. Software-Aktien gewinnen wieder an Stärke Nach einer eher schwächeren Phase konnten Software-Aktien in den vergangenen […] The post SAP-Aktie: Dieser Termin könnte alles verändern first appeared on sharedeals.de.

    Trotz WM- und Fifa-Eklat - Megadeals bei SAP, Adidas stärker als die Konkurrenz und neue Drohnen-Power bei HPQ Silicon


    Die internationalen Finanzmärkte bieten derzeit sehr bemerkenswerte Chancen oder auch spannende Wendepunkte sowie Reboundmöglichkeiten. Während beispielsweise der Softwarekonzern SAP seine Firmenstruktur recht radikal auf Künstliche Intelligenz …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,91 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,41 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,08 %. ServiceNow verliert -3,68 % Workday (A) notiert im Minus, mit -2,99 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -3,15 %
    +6,51 %
    -10,30 %
    -5,14 %
    -44,94 %
    +18,47 %
    +15,93 %
    +113,80 %
    +864.650,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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