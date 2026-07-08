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    Besonders beachtet!

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    Fraport Aktie weiter abwärts - 08.07.2026

    Am 08.07.2026 ist die Fraport Aktie, bisher, um -6,08 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fraport Aktie.

    Besonders beachtet! - Fraport Aktie weiter abwärts - 08.07.2026
    Foto: Fraport AG

    Fraport betreibt und entwickelt Flughäfen, Kernasset ist der Flughafen Frankfurt. Leistungen: Flughafenbetrieb, Bodenverkehrsdienste, Retail/Immobilien, Frachtlogistik, IT- und Sicherheitsservices. Global aktiv (u.a. Griechenland, Brasilien). Konkurrenz: Flughafen München, Flughafen Zürich, AENA, Vinci Airports. USP: Hub-Funktion Frankfurt, starkes Cargo-Geschäft, internationale Konzessionen.

    Fraport Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.07.2026

    Mit einer Performance von -6,08 % musste die Fraport Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Fraport mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,01 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,88 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fraport einen Anstieg von +8,42 %.

    Fraport Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,50 %
    1 Monat +11,88 %
    3 Monate -4,01 %
    1 Jahr +17,37 %
    Stand: 08.07.2026, 12:02 Uhr

    Informationen zur Fraport Aktie

    Es gibt 92 Mio. Fraport Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,58 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Aeroports de Paris ADP und Co.

    Aeroports de Paris ADP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,00 %.

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    Ob die Fraport Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fraport Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fraport

    -5,55 %
    -3,50 %
    +11,88 %
    -4,01 %
    +17,37 %
    +57,04 %
    +26,81 %
    +58,11 %
    +218,97 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330
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