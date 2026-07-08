Fraport Aktie weiter abwärts - 08.07.2026

Mit einer Performance von -6,08 % musste die Fraport Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Fraport betreibt und entwickelt Flughäfen, Kernasset ist der Flughafen Frankfurt. Leistungen: Flughafenbetrieb, Bodenverkehrsdienste, Retail/Immobilien, Frachtlogistik, IT- und Sicherheitsservices. Global aktiv (u.a. Griechenland, Brasilien). Konkurrenz: Flughafen München, Flughafen Zürich, AENA, Vinci Airports. USP: Hub-Funktion Frankfurt, starkes Cargo-Geschäft, internationale Konzessionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Fraport mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,01 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,88 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fraport einen Anstieg von +8,42 %.

Fraport Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,50 % 1 Monat +11,88 % 3 Monate -4,01 % 1 Jahr +17,37 %

Informationen zur Fraport Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:02 Uhr

Es gibt 92 Mio. Fraport Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,58 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Aeroports de Paris ADP und Co.

Aeroports de Paris ADP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,00 %.

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Ob die Fraport Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fraport Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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