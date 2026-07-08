Deutsche Bank Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,39 % aktuell - 08.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Mit einer Performance von -5,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Deutsche Bank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 30,39€, mit einem Minus von -5,39 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Deutsche Bank Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,64 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +8,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -2,39 % verloren.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,55 % 1 Monat +18,72 % 3 Monate +17,64 % 1 Jahr +30,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:03 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Deutsche Bank Aktie: Diskussionen drehen sich um Bewertung und Kursziel; Unterbewertung bei ca. 60 Mrd. Marktkapitalisierung wird gesehen, mit Potenzial auf ca. 75 Mrd. und 40 Euro. Skeptiker nennen Kursrückgänge, Kapitalerhöhungen und Boni als Belastungen. Technisch sind Widerstände um 30 und 34 Euro wichtig; DWS-Performance wird als Treiber der Mutterbank gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,27 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,31 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -4,05 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -2,21 %. Commerzbank verliert -0,66 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,24 %.

Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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