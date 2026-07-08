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Deutsche Bank Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,39 % aktuell - 08.07.2026
Am 08.07.2026 ist die Deutsche Bank Aktie, bisher, um -5,39 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.
Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.
Wie hat sich die Deutsche Bank-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Mit einer Performance von -5,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Deutsche Bank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 30,39€, mit einem Minus von -5,39 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Obwohl die Deutsche Bank Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,64 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +8,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -2,39 % verloren.
Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,55 %
|1 Monat
|+18,72 %
|3 Monate
|+17,64 %
|1 Jahr
|+30,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Deutsche Bank Aktie: Diskussionen drehen sich um Bewertung und Kursziel; Unterbewertung bei ca. 60 Mrd. Marktkapitalisierung wird gesehen, mit Potenzial auf ca. 75 Mrd. und 40 Euro. Skeptiker nennen Kursrückgänge, Kapitalerhöhungen und Boni als Belastungen. Technisch sind Widerstände um 30 und 34 Euro wichtig; DWS-Performance wird als Treiber der Mutterbank gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Zur Deutsche Bank Diskussion
Informationen zur Deutsche Bank Aktie
Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,27 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,31 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -4,05 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -2,21 %. Commerzbank verliert -0,66 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,24 %.
Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?
Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.