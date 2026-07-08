Zalando - Aktie verliert deutlich -5,06 % - 08.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von -5,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,37 %, geht es heute bei der Zalando Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Zalando-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +27,46 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +7,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,91 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +7,72 % gewonnen.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,17 % 1 Monat +12,91 % 3 Monate +27,46 % 1 Jahr -3,34 %

Informationen zur Zalando Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:03 Uhr

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,83 Mrd. € wert.

Zalando beendete den Vormonat mit einem konstruktiven Ergebnis. Jetzt stellt sich die Frage, ob der Juli zusätzlichen Rückenwind bietet.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.