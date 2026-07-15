Ihre wichtigsten Termine
Johnson & Johnson, DocMorris, PNC Financial Services mit neuen Quartalszahlen!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
00:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q2-Umsatz
06:30 Uhr, Schweden: SEB, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Finnland: Elisa, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Q2-Umsatz
07:00 Uhr, Niederlande: ASML Holding, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Pre-Close Q2
07:30 Uhr, Schweiz: Richemont, Q1-Umsatz
07:30 Uhr, Norwegen: Storebrand, Q2-Zahlen
11:30 Uhr, Großbritannien: Burberry, Hauptversammlung
12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 5/26
04:00 Uhr, China: BIP Q2/26
04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 6/26
04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 6/26
06:30 Uhr, Japan: Dienstleistungsindex 5/26
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Empire State Index 7/26
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 6/26
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 Uhr, USA: Beige Book
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 15.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 10:40 EUR EZB-Mitglied Panetta spricht 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 12:30 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 14:30 USA Producer Price Index (MoM) 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 14:30 USA Producer Price Index (YoY) 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) 14:45 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 15:45 CAN Geldpolitischer Begleittext der BoC 15:45 CAN BoC Monetary Policy Report 15:45 CAN BoC Interest Rate Decision 16:00 USA Fed-Chef Warsh - Anhörung 16:30 CAN BoC Press Conference 16:30 CAN BoC Interest Rate Decision 18:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 19:00 USA Fed-Mitglied Cook spricht 20:00 USA Fed's Beige Book
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Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin