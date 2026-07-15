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    Ihre wichtigsten Termine

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    Johnson & Johnson, DocMorris, PNC Financial Services mit neuen Quartalszahlen!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Johnson & Johnson, DocMorris, PNC Financial Services mit neuen Quartalszahlen!
    Foto: Christian Charisius - dpa

    Untermehmenstermine

    00:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q2-Umsatz
    06:30 Uhr, Schweden: SEB, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Finnland: Elisa, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Q2-Umsatz
    07:00 Uhr, Niederlande: ASML Holding, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Pre-Close Q2
    07:30 Uhr, Schweiz: Richemont, Q1-Umsatz
    07:30 Uhr, Norwegen: Storebrand, Q2-Zahlen
    11:30 Uhr, Großbritannien: Burberry, Hauptversammlung
    12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

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    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Johnson & Johnson!
    Long
    237,58€
    Basispreis
    1,54
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    × 14,43
    Hebel
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    Blatt
    Short
    271,11€
    Basispreis
    1,61
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    × 13,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 5/26
    04:00 Uhr, China: BIP Q2/26
    04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 6/26
    04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 6/26
    06:30 Uhr, Japan: Dienstleistungsindex 5/26
    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
    09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Empire State Index 7/26
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 6/26
    16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 Uhr, USA: Beige Book

     


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 15.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    10:40Euro ZoneEUREZB-Mitglied Panetta spricht
    11:00Euro ZoneEURIndustrial Production s.a. (MoM)
    12:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    14:30USAUSAProducer Price Index (MoM)
    14:30USAUSAProducer Price Index ex Food & Energy (MoM)
    14:30USAUSANY Empire State Manufacturing Index
    14:30USAUSAProducer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAProducer Price Index ex Food & Energy (YoY)
    14:45USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    15:45KanadaCANGeldpolitischer Begleittext der BoC
    15:45KanadaCANBoC Monetary Policy Report
    15:45KanadaCANBoC Interest Rate Decision
    16:00USAUSAFed-Chef Warsh - Anhörung
    16:30KanadaCANBoC Press Conference
    16:30KanadaCANBoC Interest Rate Decision
    18:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    19:00USAUSAFed-Mitglied Cook spricht
    20:00USAUSAFed's Beige Book
    alle Termine anzeigen »


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    16:00 WebinarWH SelfInvest: Beste Diversifikation: Saisonalitäten treffen auf Momentumpotenziale
    16.07. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    16.07. 10:00 WebinarWH SelfInvest: Das aktive Aktiendepot: Aktienoptionen praxisnah nutzen
    16.07. 15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
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    Ihre wichtigsten Termine Johnson & Johnson, DocMorris, PNC Financial Services mit neuen Quartalszahlen! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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