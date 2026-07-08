Nebius Group Registered (A) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 08.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die Nebius Group Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,77 % im Minus. Der Kursrückgang der Nebius Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,27 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,77 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +58,62 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -34,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +134,15 % gewonnen.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -34,68 % 1 Monat -19,72 % 3 Monate +58,62 % 1 Jahr +318,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NBIS: Die Diskussion dreht sich stark um Kursentwicklung und Bewertung. Befürworter sehen Wachstumspotenzial durch Nebius' Full-Stack-Infrastruktur, steigende Umsätze und Großkundenverträge (Leasing), unterstützt von Nvidia-Partnerschaften. Kritiker warnen vor hoher Volatilität (Beta), Finanzierungslasten und einer potenziell überzogenen Bewertung nach dem jüngsten Kursanstieg (Tief um 44, Hoch um dreistellige Beträge).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,64 Mrd. € wert.

Nebius Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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