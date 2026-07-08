Deutsche Telekom Aktie heute im Minus (25,53€) - 08.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Telekom Aktie. Mit einer Performance von -1,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,22 %, geht es heute bei der Deutsche Telekom Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Telekom abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -17,97 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +8,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,91 % verloren.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,69 % 1 Monat -6,13 % 3 Monate -17,97 % 1 Jahr -16,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertungs- und Kursrisiken der Deutschen Telekom: Debatten über mögliche Transatlantik-Fusion mit T‑Mobile US (hohe Kosten, steigende Verschuldung, fragliche Synergien), den Wettbewerbsdruck durch SpaceX/Starlink auf TMUS und daraus resultierende Bewertungsabschläge, Insiderkäufe, Aktienrückkauf, TMUS‑Anteil (~54%), gebrochene Unterstützungen, trading‑Range 24–33 € und ob jetzt Kaufchance besteht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,28 Mrd. € wert.

Kritische Infrastruktur, Energieversorgung, öffentliche Sicherheit und Verteidigung verändern sich grundlegend. Vernetzte Drohnen werden dabei zu einem wichtigen Werkzeug. Für Anleger lohnt der Blick auf ein Technologie-Ökosystem, welches weit über …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,87 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,66 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,23 %. Telefonica verliert -1,35 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,57 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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