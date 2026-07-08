NatBridge Resources gibt die Übertragung der Eigentumsrechte an den Parzellen 45 und 46 des Goldprojekts Cahuilla bekannt

BURNABY, BC – 8. Juli 2026 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. („NatBridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle Rechtsansprüche und Eigentumsrechte an den untertägigen Mineralvorkommen auf den Parzellen 45 und 46 des Goldprojekts Cahuilla im Imperial County in Kalifornien (die „Cahuilla-Beteiligungen“) auf die Firma NatGold Integrity Vault LLC als designierte Verwahrungsstelle des NatGold Digital-Ökosystems („NatGold“) übertragen hat. Die Übertragung erfolgte im Einklang mit der im Vorfeld bekannt gegebenen Vereinbarung zur Zertifizierung und Tokenisierung von NatGold-Ressourcen (NatGold Resource Certification & Tokenization Agreement) vom 10. November 2025.

NatGold hat die Prägung von 57.200 NATG-Token in Zusammenhang mit den Cahuilla-Beteiligungen bestätigt. Diese vorstehende Vereinbarung berechtigt NatBridge zum Erhalt von 73 % des Bruttoerlöses aus dem Verkauf solcher Token, abzüglich einer Marktliquiditätsgebühr von 15 % sowie der anfallenden Netzwerk- und Verwahrungsgebühren.

NatBridge wird keine NATG-Token halten, besitzen, ausgeben, vermarkten, verteilen oder anderweitig kontrollieren. Nach dem Verkauf der entsprechenden NATG-Token durch NatGold werden sämtliche dem Unternehmen zustehenden Erlöse im US-Dollar-Gegenwert ausbezahlt. Die Marktpreise der NATG-Token zu Beginn und danach, der Zeitpunkt und das Volumen allfälliger Token-Verkäufe sowie die daraus resultierenden Erlöse, die an NatBridge zu zahlen sind, werden von NatGold gemäß seinen bestehenden Protokollen, den Marktbedingungen sowie anderweitigen Faktoren, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, festgelegt.

Die Cahuilla-Beteiligungen waren die ersten Beteiligungen an Mineralkonzessionen, die NatGold im Rahmen des NatGold-Zertifizierungs- und Tokenisierungsverfahrens gemäß der im Januar 2025 zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarung zur Entwicklungszusammenarbeit (Collaborative Development Agreement) zur Bewertung vorgelegt wurden. Der Abschluss der Eigentumsübertragung stellt einen Meilenstein in der Umsetzung dieses Verfahrens dar und eröffnet dem Unternehmen einen zusätzlichen Weg, um aus bestimmten qualifizierten Beteiligungen an Mineralkonzessionen Werte zu realisieren.