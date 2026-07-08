Alibaba Group Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 08.07.2026

Die Alibaba Group Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +9,88 % auf 94,50€. Damit gewinnt die Aktie +8,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alibaba Group Aktie. Nach einem Plus von +0,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 94,50€, mit einem Plus von +9,88 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Alibaba Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,79 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,83 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -26,92 % verloren.

Alibaba Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,48 % 1 Monat -8,83 % 3 Monate -13,79 % 1 Jahr +2,37 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:05 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 226,14 Mrd. € wert.

Die Anteile von Alibaba beweisen am Mittwoch hohe relative Stärke und legen zweistellig zu. Die Pläne von DeepSeek hauchen Chinas KI-Branche neues Leben ein.

Warum? Offenbar gibt es Nachholbedarf bei chinesischen Technologieaktien und Umschichtungen. Fonds schichten in günstige China-Technologiewerte um. Weil der Technologiesektor in Hongkong im internationalen Vergleich weiterhin günstiger bewertet ist …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,23 %. Tencent notiert im Plus, mit +2,89 %. Sea (A) notiert im Minus, mit -3,51 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) legt um +1,66 % zu

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Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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