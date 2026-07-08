Baidu Aktie weiter aufwärts - +4,28 % - 08.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Baidu. Sie steigt um +4,28 % auf 102,40€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Baidu Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 102,40€, mit einem Plus von +4,28 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Baidu ist Chinas führende Suchmaschinen- und KI-Plattform. Kerngeschäft: Online-Suche, digitale Werbung, Cloud, KI-Chips, autonomes Fahren (Apollo), Robotaxis. Starke Stellung im chinesischen Suchmarkt, schwächer international. Wichtige Konkurrenten: Alibaba, Tencent, ByteDance, Google. USP: tiefe KI-Expertise, große chinesische Datengrundlage, starke Position in autonomen Fahrdiensten in China.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Baidu Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Baidu einen Rückgang von -16,88 %.

Baidu Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,41 % 1 Monat +3,11 % 3 Monate +6,60 % 1 Jahr +35,16 %

Informationen zur Baidu Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:05 Uhr

Es gibt 275 Mio. Baidu Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,08 Mrd. € wert.

Die Anteile von Alibaba beweisen am Mittwoch hohe relative Stärke und legen zweistellig zu. Die Pläne von DeepSeek hauchen Chinas KI-Branche neues Leben ein.

So schlagen sich die Wettbewerber von Baidu

Alphabet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,20 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,42 %. JD.com notiert im Plus, mit +3,23 %. Tencent legt um +2,89 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +9,88 %. JD.com Endlos Turbo Long Open-End (LASW) notiert im Plus, mit +16,67 %.

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Ob die Baidu Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baidu Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.