Tencent Aktie steigt um +2,89 % - 08.07.2026

Die Tencent Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,89 % auf 53,09€ zulegen. Das sind +1,49 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tencent Aktie. Nach einem Plus von +2,16 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 53,09€, mit einem Plus von +2,89 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Tencent kombiniert soziale Netzwerke, Unterhaltung und Finanzdienstleistungen, was es zu einem einzigartigen Akteur im globalen Technologiemarkt macht.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Tencent Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,84 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Tencent Aktie damit um +10,96 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,40 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Tencent eine negative Entwicklung von -21,69 % erlebt.

Tencent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,96 % 1 Monat +8,40 % 3 Monate -3,84 % 1 Jahr -1,90 %

Informationen zur Tencent Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:05 Uhr

Es gibt 9 Mrd. Tencent Aktien. Damit ist das Unternehmen 483,16 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Baidu, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,28 %. Netease notiert im Plus, mit +4,35 %. JD.com notiert im Plus, mit +3,23 %. Alibaba Group legt um +9,88 % zu Sea (A) notiert im Minus, mit -3,51 %.

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Ob die Tencent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tencent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.