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    Besonders beachtet!

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    Vivendi Aktie sinkt rapide - 08.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Vivendi Aktie bisher Verluste von -10,91 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Vivendi Aktie.

    Besonders beachtet! - Vivendi Aktie sinkt rapide - 08.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Vivendi ist ein französischer Medien- und Entertainmentkonzern (u.a. Canal+ Group, Havas). Fokus auf Pay-TV, Streaming, Filmproduktion, Werbung und Kommunikation. Starke Position im frankophonen TV- und Werbemarkt. Wichtige Konkurrenten: Netflix, Disney, Warner Bros. Discovery, WPP, Publicis. Vorteil: integrierter Medien‑ und Kommunikationsverbund mit starker Präsenz in Europa und Afrika.

    Vivendi aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.07.2026

    Mit einer Performance von -10,91 % musste die Vivendi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Vivendi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,91 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Vivendi mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -12,40 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vivendi Aktie damit um -13,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Vivendi auf -7,41 %.

    Vivendi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,68 %
    1 Monat -13,44 %
    3 Monate -12,40 %
    1 Jahr -23,31 %
    Stand: 08.07.2026, 12:06 Uhr

    Informationen zur Vivendi Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Vivendi Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,98 Mrd. € wert.

    Vivendi Takes Note of the Paris Court of Appeal’s Decision


    Regulatory News: Vivendi (Paris:VIV) takes note of the Paris Court of Appeal’s decision today which ruled that Mr. Vincent Bolloré and Bolloré SE do not exercise control over Vivendi SE within the meaning of Article L.233-3 of the French Commercial …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Netflix, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -0,22 %.

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    Ob die Vivendi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vivendi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vivendi

    -10,45 %
    -13,68 %
    -13,44 %
    -12,40 %
    -23,31 %
    -35,49 %
    -53,98 %
    -21,06 %
    -24,43 %
    ISIN:FR0000127771WKN:591068
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    Autor
    Markt Bote
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