Tesla Aktie leidet unter Verkäufen - 08.07.2026

Mit einer Performance von -1,39 % musste die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,80 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,39 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Tesla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,79 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,20 % verloren.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,10 % 1 Monat +3,88 % 3 Monate +13,79 % 1 Jahr +39,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Tesla-Aktie: Fokus liegt auf Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentalen/technischen Aspekten. Regulierung/Risiken durch die NHTSA-Untersuchung zu FSD werden diskutiert, zugleich kursziele über 500 USD und ATH genannt. SpaceX-/Musk-Bezüge befeuern Spekulationen. Mehrfach werden Teilverkäufe um 579–581 USD vorgeschlagen; Skepsis gegenüber einer nachhaltigen Rally bleibt bestehen.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Bil. € wert.

BMW hat sich den zweiten Platz bei den Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland zurückgeholt. Im zweiten Quartal lag nur Platzhirsch Volkswagen vor den Münchnern, wie sich aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes errechnen lässt. Tesla , Skoda und …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ford Motor, Toyota und Co.

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,42 %. Toyota notiert im Minus, mit -3,46 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -3,85 %. NIO legt um +0,93 % zu

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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