Meta Platforms (A) Aktie fällt um -2,32 % - 08.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Meta Platforms (A) Aktie. Mit einer Performance von -2,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,74 %, geht es heute bei der Meta Platforms (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Meta Platforms (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,76 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +10,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,68 %. Im Jahr 2026 gab es für Meta Platforms (A) bisher ein Minus von -4,45 %.

Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,01 % 1 Monat +4,68 % 3 Monate +4,76 % 1 Jahr -11,98 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Stand: 08.07.2026, 12:07 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Bil. € wert.

Der Technologie-Konzern Apple hat im Streit um die Einstufung seines App-Stores und Betriebssystems iOS eine Niederlage vor dem Gericht der EU kassiert. Die Europäische Kommission habe die Dienste zu Recht als sogenannte Torwächter nach dem Gesetz …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Quaise Energy, ein führender Entwickler von superheißer geothermischer Energie im Versorgungsmaßstab, gab heute den ersten Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt, in deren Rahmen 134 Millionen US-Dollar aufgebracht wurden; weiteres …

So schlagen sich die Wettbewerber von Meta Platforms (A)

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,58 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,53 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -2,33 %. Pinterest Registered (A) verliert -3,55 %

Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.