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    Besonders beachtet!

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    Meta Platforms (A) Aktie fällt um -2,32 % - 08.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Meta Platforms (A) Aktie bisher Verluste von -2,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Meta Platforms (A) Aktie fällt um -2,32 % - 08.07.2026
    Foto: Meta Platforms

    Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

    Meta Platforms (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Meta Platforms (A) Aktie. Mit einer Performance von -2,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,74 %, geht es heute bei der Meta Platforms (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Meta Platforms (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,76 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +10,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,68 %. Im Jahr 2026 gab es für Meta Platforms (A) bisher ein Minus von -4,45 %.

    Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,01 %
    1 Monat +4,68 %
    3 Monate +4,76 %
    1 Jahr -11,98 %
    Stand: 08.07.2026, 12:07 Uhr

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Bil. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Meta Platforms (A)

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,58 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,53 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -2,33 %. Pinterest Registered (A) verliert -3,55 %

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    Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Meta Platforms (A)

    -1,19 %
    +10,01 %
    +4,68 %
    +4,76 %
    -11,98 %
    +104,67 %
    +81,61 %
    +414,17 %
    +1.668,51 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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