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    Kiew berichtet von weiteren Angriffen auf russische Tanker

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine beschädigt neun Tanker der Schattenflotte
    • Angriffe sollen Russlands Öleinnahmen schmälern
    • Rostow bestätigt Schäden an zwei leeren Schiffen
    Kiew berichtet von weiteren Angriffen auf russische Tanker
    Foto: Stringer - dpa

    KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainischen Drohneneinheiten haben nach eigener Darstellung in der Nacht neun weitere Tanker der russischen Schattenflotte im Asowschen Meer angegriffen und beschädigt. Dies teilte der Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, auf Telegram mit. Schon in der Nacht zuvor hatten die ihm unterstellten Einheiten den Beschuss von acht Tankern gemeldet. Die Angriffe auf die Schattenflotte sollen die Einnahmen Russlands aus dem Ölgeschäft schmälern und so dem Kreml die weitere Kriegsfinanzierung erschweren.

    Der Gouverneur der westrussischen Region Rostow, Juri Sljussar, bestätigte am Morgen zumindest Schäden an zwei Schiffen. Diese seien leer gewesen, somit auch kein Öl ins Meer ausgelaufen, schrieb er bei Telegram. Seinen Angaben nach wurden zwei Seeleute bei der Attacke verletzt. Rettungskräfte hätten die Besatzung eines Tankers von Bord gebracht, fügte er hinzu./bal/DP/mis






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