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    Ihre wichtigsten Termine

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    Zahlenbereicht von: Netflix, Alcoa, United Airlines und Abbott Laboratories

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Zahlenbereicht von: Netflix, Alcoa, United Airlines und Abbott Laboratories
    Foto: Netflix Media

    Untermehmenstermine

    00:30 Uhr, Östrreich: BHP Group, Operation Report 2025
    06:30 Uhr, Schweden: Nordea Bank, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Tele2 AB, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Norwegen: Telenor, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Investor, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: ABB, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q2-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Deutschland: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk, Frankfurt/M.
    12:00 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: GE Aerospace, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, Deutschland: Euwax, Hauptversammlung
    13:30 Uhr, USA: State Street, Q2-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q2-Umsatz
    22:00 Uhr, USA: Alcoa, Q2-Zahlen
    22:01 Uhr, USA: Netflix, Q2-Zahlen
    22:30 Uhr, USA: United Airlines, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

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    03:00 Uhr, Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 6/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 5/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Bauproduktion 5/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 5/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 5/26
    10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
    11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 5/26
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Outlook 7/26
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 6/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 5/26
    16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 6/26

     


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 16.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    08:00GroßbritannienGBRIndustrieproduktion (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRNS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (MoM)
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    10:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAPhiladelphia Fed Manufacturing Survey
    14:30USAUSARetail Sales Control Group
    14:30USAUSARetail Sales ex Autos (MoM)
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSARetail Sales (MoM)
    18:30USAUSAFed-Mitglied Logan spricht
    19:25USAUSAFed-Mitglied Schmid spricht
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    Webinare

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    18:00 WebinarWH SelfInvest: Gute Strategie oder guter Zufall?
    alle Webinare anzeigen »

     

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