Ihre wichtigsten Termine
Zahlenbereicht von: Netflix, Alcoa, United Airlines und Abbott Laboratories
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
00:30 Uhr, Östrreich: BHP Group, Operation Report 2025
06:30 Uhr, Schweden: Nordea Bank, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Tele2 AB, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Norwegen: Telenor, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Investor, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: ABB, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q2-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Deutschland: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk, Frankfurt/M.
12:00 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: GE Aerospace, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, Deutschland: Euwax, Hauptversammlung
13:30 Uhr, USA: State Street, Q2-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q2-Umsatz
22:00 Uhr, USA: Alcoa, Q2-Zahlen
22:01 Uhr, USA: Netflix, Q2-Zahlen
22:30 Uhr, USA: United Airlines, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
03:00 Uhr, Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 6/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 5/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Bauproduktion 5/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 5/26
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 5/26
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 5/26
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Outlook 7/26
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 5/26
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 16.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 08:00 GBR Gross Domestic Product (MoM) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 14:30 USA Retail Sales Control Group 14:30 USA Retail Sales ex Autos (MoM) 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Retail Sales (MoM) 18:30 USA Fed-Mitglied Logan spricht 19:25 USA Fed-Mitglied Schmid spricht
Webinare
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