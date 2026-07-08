ZCash trotz Krypto-Schwäche: Sicherheitsdurchbruch treibt den Kurs

Während der Kryptomarkt am Mittwoch überwiegend unter Druck stand, gehörte der Privacy-Coin ZCash zu den wenigen Gewinnern des Tages und verzeichnete zwischenzeitlich sogar zweistellige Kursgewinne. Belastet wurde der Markt durch neue geopolitische Spannungen, nachdem US-Präsident Donald Trump am Rande des NATO-Gipfels erklärt hatte, die Feuerpause zwischen Israel und dem Iran sei aus seiner Sicht beendet.

Bitcoin verlor am Mittwochnachmittag rund 1,9 Prozent auf 61.989 US-Dollar. Ethereum gab um 2,4 Prozent auf 1.733 US-Dollar nach. Besonders stark geriet Solana unter Druck und büßte rund fünf Prozent ein.

ZCash legte hingegen in den frühen Handelsstunden zeitweise um rund zwölf Prozent zu. Am Mittwochnachmittag notierte ZEC noch 1,5 Prozent im Plus. Auf Wochensicht summiert sich der Kursgewinn damit auf 15,5 Prozent.

Mathematischer Sicherheitsnachweis rückt in greifbare Nähe

ZCash profitiert vor allem von einem Update des Entwicklerteams hinter Project Tachyon. Das Projekt arbeitet an der Absicherung des neuen Ironwood Shielded Pools, der künftig das bisherige Orchard-System ersetzen soll.

Nach Angaben der Entwickler steht das Team kurz davor, einen mathematischen Beweis vorzulegen, dass das neue Privacy-System keine unentdeckbaren Fälschungsfehler enthält. Ein solcher Nachweis wäre ein bedeutender Meilenstein für das Netzwerk.

Auch ZCash-Gründer Zooko Wilcox zeigte sich optimistisch. Nach seinen Angaben befindet sich das Projekt "an der Schwelle", einen mathematischen Beweis zu liefern, dass die neuesten abgeschirmten Pools keine unentdeckbaren Counterfeiting-Schwachstellen enthalten.

Die positive Nachricht kommt nur wenige Wochen nach einer der größten Sicherheitskrisen in der Geschichte von ZCash.

Anfang Juni war bekannt geworden, dass der damalige Orchard Shielded Pool eine kritische Schwachstelle enthielt. Theoretisch hätte ein Angreifer darüber neue ZEC-Token erzeugen können, ohne dass diese aufgrund der Datenschutzarchitektur des Netzwerks öffentlich nachweisbar gewesen wären.

Obwohl die Entwickler die Sicherheitslücke schnell schlossen und erklärten, dass es keinerlei Hinweise auf eine tatsächliche Ausnutzung gebe, brach der ZEC-Kurs innerhalb von nur zwei Tagen um mehr als 40 Prozent ein.

Mit den aktuellen Fortschritten scheint dieses Vertrauen nun schrittweise zurückzukehren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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