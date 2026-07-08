Anteile für Übernahme erhöht
UniCredit: Kontrolle über die Commerzbank rückt näher
Der Vorstandsvorsitzende der UniCredit SpA, Andrea Orcel, ist der Kontrolle über die Commerzbank AG einen entscheidenden Schritt näher gekommen.
- UniCredit erhöht Anteil an Commerzbank auf 47,6 Prozent
- Orcel kann nach Abschluss neue Aufsichtsräte entsenden
- Regierung und Arbeitnehmer protestieren gegen Orcel
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Orcel greift zu: Ausreichend Commerzbank-Aktionäre haben das Übernahmeangebot von UniCredit angenommen und ihre Aktien zum Verkauf angeboten. Dadurch kann die UniCredit ihren Anteil an der deutschen Mittelstandsbank auf bis zu 47,6 Prozent erhöhen.
Laut einer Mitteilung vom Mittwoch wurden bis zum Ablauf der Annahmefrist am 3. Juli Aktien im Umfang von 17,6 Prozent des Commerzbank-Grundkapitals angedient. Mehr als 5 Prozent davon entfielen auf die zweiwöchige Nachfrist. UniCredit hielt bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank, bestehend aus direkt gehaltenen Aktien sowie in Aktien wandelbaren Derivaten.
Damit ist Orcel auf gutem Weg, die Commerzbank faktisch unter seine Kontrolle zu bringen. Seine inzwischen zweijährige Übernahmekampagne hat sowohl in Frankfurt als auch in Berlin erhebliche politische und wirtschaftliche Spannungen ausgelöst.
Eine vollständige Übernahme wäre die größte Bankenfusion Europas seit rund zwei Jahrzehnten. Sie würde UniCredit zu einer dominierenden Kraft im deutschen Bankenmarkt machen und zugleich ihre Präsenz in Polen deutlich stärken.
Die vollständige Übernahme der angedienten Aktien dürfte noch einige Monate in Anspruch nehmen. Orcel dürfte nach Abschluss der Transaktion neue Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden können. Dies würde den Weg für strategische Entscheidungen oder Veränderungen im Management ebnen.
Allerdings dürften der Widerstand der Bundesregierung, von Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sowie der Arbeitnehmervertreter seine Pläne erschweren. Die Commerzbank zeigt bislang keinerlei Bereitschaft, sich auf irgendeinen Deal einzulassen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion