Palantir-Partnerschaft und neue KI: Diese Aktie profitiert!

Der Heidelberger SAP-Spezialist SNP baut sein Angebot für KI-gestützte Unternehmenstransformationen deutlich aus. Auf der Hausmesse Transformation World stellte das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Palantir sowie die neue KI-Lösung Kyano Lorna vor. Beide Initiativen sollen SAP-Transformationen beschleunigen und den manuellen Aufwand in komplexen Projekten deutlich senken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gemeinsam wollen SNP und Palantir KI-Lösungen für geschäftskritische SAP-Projekte entwickeln. Den Auftakt bildet die Anwendung "Test Data Proposal". Sie automatisiert die bislang aufwendige Auswahl passender Testdaten für SAP-Migrationen und soll Zeit sowie Ressourcen sparen. Die Lösung erweitert die bestehende Kyano-Plattform von SNP.

Darüber hinaus wollen beide Unternehmen Kunden bei der Migration auf SAP-Cloud-ERP-Anwendungen unterstützen. Während SNP seine langjährige Erfahrung bei Datenmigrationen einbringt, liefert Palantir seine KI- und Datenplattformen für sichere Modernisierungsprojekte.

SNP-Vorstandschef Jens Amail sagte: "Unternehmen suchen nach neuen Wegen, um bei groß angelegten SAP-Umstellungen die Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität zu steigern." Die Zusammenarbeit mit Palantir solle sichere Ergebnisse liefern und neue Lösungen für Kunden und Partner schaffen.

Auch Palantir sieht großes Potenzial. Sameer Kirtane, Head of US Commercial, erklärte: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit SNP die Art und Weise, wie Kunden ihre SAP-Landschaften umgestalten, grundlegend neu zu überdenken."

Kyano Lorna bringt KI direkt ins Projekt

Parallel präsentierte SNP mit Kyano Lorna eine neue agentenbasierte KI-Ebene für die Kyano-Plattform. Anders als klassische Chatbots arbeitet die Lösung direkt innerhalb laufender Transformationsprojekte. Sie greift auf das Wissen aus tausenden abgeschlossenen Projekten zurück und unterstützt Projektteams bei Analyse, Fehlerbehebung, Regelgenerierung und Datenprüfung.

Die Software soll manuelle Tätigkeiten reduzieren, Entscheidungen beschleunigen und projektspezifische Empfehlungen in Echtzeit liefern. Anwender kommunizieren dabei in natürlicher Sprache mit dem System. Nach Angaben von SNP bleibt die Datenmigration trotz des höheren Automatisierungsgrads vollständig nachvollziehbar und revisionssicher.

Amail sagte: "Wir stellen unsere jahrzehntelange Transformationskompetenz dort zur Verfügung, wo sie den größten Mehrwert schafft – direkt im Projekt." Dadurch könnten Kunden und Partner Transformationen deutlich schneller umsetzen, ohne Abstriche bei Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Compliance machen zu müssen.

Kyano Lorna wird nach der Vorstellung auf der Transformation World schrittweise für Kunden und Partner freigeschaltet.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!