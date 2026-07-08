GOLDMAN SACHS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 118 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen für die Schweizer am Dienstag noch einmal an vor dem Quartalsbericht am 6. August. Die Kurszieländerung resultiert vor allem aus der Bewegung im Dollar-Franken-Wechselkurs./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 142,9EUR auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Baker

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 118

Kursziel alt: 114

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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