GOLDMAN SACHS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13220 auf 13490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Londoner seien schwächer gelaufen als die anderer Börsenbetreiber, schrieb Oliver Carruthers am Dienstag. Er hält die KI-Sorgen jedoch für überzogen und sieht sogar eher Chancen. Die Bewertungsbasis für die Aktien verschob der Experte weiter in die Zukunft./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 104,0EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Oliver Carruthers

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 134,9

Kursziel alt: 132,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 134,90 £ , was eine Steigerung von +52,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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