GOLDMAN SACHS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 325 auf 335 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Onlineriesen wiesen immer noch eines der besten Chance-Risiko-Profile unter den von ihm beobachteten Konzernen auf, schrieb Eric Sheridan in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er wechselte nun zu einem Einzelbewertungsansatz (SOTP), da die unterschiedlichen Geschäftsbereiche ihre ganz eigenen Umsatz-, Margen- und Kapitaleinsatzprofile aufwiesen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 23:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 212,5EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Eric Sheridan

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 325

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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