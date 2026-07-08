Canamera erwirbt Option auf das REE-Niob-Projekt Rare Earth Ridge

Edmonton, Alberta – 8. Juli 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE:EMET | OTCQB:EMETF | FWB:4LF0) („Canamera“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Nemo Resources Inc. (der „Eigentümer“) eine Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) abgeschlossen hat, wonach es eine 100%ige ungeteilte Beteiligung am Seltenerdmetall- („REE“) und Niob-(„Nb“)-Projekt Rare Earth Ridge (das „Projekt“ oder „Rare Earth Ridge“) im Nordwesten von Ontario, rund 172 Kilometer nördlich von Hearst (Ontario), erwerben kann.

Das Projekt besteht aus ungefähr 7.320 Hektar an Mineralclaims, die zwei Karbonatitintrusionen mit einem Durchmesser von jeweils etwa 6 Kilometern abdecken. Mit dem Recht auf den Erwerb des Projekts wird das Explorationsportfolio von Canamera um ein viertes potenzielles REE- und Nb-Projekt in Ontario ergänzt.

„Mit Rare Earth Ridge erhalten wir Zugang zu zwei großen Karbonatitsystemen, einem geologischen Milieu, das viele der weltweit bedeutendsten Seltenerdmetall- und Nioblagerstätten beherbergt.“ Brad Brodeur, CEO von Canamera, sagt dazu: „Angesichts der Knappheit von mineralisierten Karbonatiten weltweit sind wir überzeugt, dass dieses Projekt ein spannendes Explorationspotenzial bietet und gut im Einklang mit unserer Strategie steht, die den Ausbau hochwertiger Vermögenswerte mit Vorkommen kritischer Minerale vorsieht.“

Bedingungen der Optionsvereinbarung

Gemäß der Optionsvereinbarung kann Canamera eine 100%ige ungeteilte Beteiligung am Projekt erwerben, indem das Unternehmen Stammaktien an den Eigentümer mit den folgenden jeweiligen Gesamtgegenwerten ausgibt (zusammen die „Optionszahlungen“):

- Stammaktien mit einem angenommenen Gesamtwert von 60.000 $, die innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Erhalt aller erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, darunter auch die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange („CSE“), zu begeben sind (das „erste Ausgabedatum“);

- Stammaktien mit einem angenommenen Gesamtwert von 60.000 $ am oder vor dem zweiten Jahrestag des ersten Ausgabedatums;

- Stammaktien mit einem angenommenen Gesamtwert von 60.000 $ am oder vor dem dritten Jahrestag des ersten Ausgabedatums; und

- Stammaktien mit einem angenommenen Gesamtwert von 100.000 $ am oder vor dem vierten Jahrestag des ersten Ausgabedatums.

Die Anzahl der Stammaktien, die gemäß jeder Tranche zu zahlen sind, wird vorbehaltlich der geltenden Börsenrichtlinien auf Grundlage des 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurses („VWAP“) der Stammaktien von Canamera an der CSE (oder einer anderen Börse, an der die Aktien zu diesem Zeitpunkt notieren) unmittelbar vor dem Ausgabedatum berechnet. Alle begebenen Aktien sind an etwaige vorgeschriebene Haltefristen gebunden.

Nach Abschluss der Optionszahlungen gilt Canamera als Inhaber einer 100%igen ungeteilten Beteiligung am Projekt, das lediglich Gegenstand einer Net Smelter Return Royalty von 2 % (die „NSR-Royalty“) zugunsten des Eigentümers ist. Canamera hat nach eigenem Ermessen das Recht, durch eine einmalige Barzahlung von 2.000.000 $ an den Eigentümer zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Hälfte der NSR-Royalty zu erwerben (womit sie von 2,0 % auf 1,0 % gesenkt wird). Canamera wird als Betreiber des Projekts fungieren und ist weder verpflichtet, Mindestausgaben für die Exploration zu tätigen, noch die Option auszuüben.

Das Projekt Rare Earth Ridge

Das Projekt Rare Earth Ridge befindet sich in den James Bay Lowlands im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario, rund 172 Kilometer nördlich von Hearst bzw. ungefähr 6 Kilometer westlich des Zusammenflusses der Flüsse Albany und Kenogami, und erstreckt sich über etwa 7.400 Hektar an Mineralclaims gemäß dem Mining Act (Ontario). Das Projekt umfasst zwei vom OGS kartierte Karbonatitintrusionen mit einem Durchmesser von jeweils ca. 6 Kilometern, die große potenzielle Karbonatitsysteme in Distriktgröße darstellen.

Karbonatite sind seltene, aus dem Erdmantel stammende magmatische Gesteine, die zu mehr als 50 % aus Karbonatmineralen bestehen und die höchsten REE-Konzentrationen aller magmatischen Gesteinsarten aufweisen (Verplanck, Mariano, and Mariano, 2016; Rare Earth and Critical Elements in Ore Deposits, v. 18, Society of Economic Geologists). Karbonatite sind die primäre natürliche Quelle von Nb und REE der Welt: Karbonatitgebundene Lagerstätten enthalten den Großteil der weltweit bekannten Nb-Reserven (Richardson and Birkett, 1995; Geology of Canadian Mineral Deposit Types, GSC Economic Geology Report 8, Natural Resources Canada). Die Karbonatite Araxá und Catalão (Brasilien) sowie St. Honoré (Kanada) machen zusammen rund 98 % der jährlichen Nb-Produktion weltweit aus, während die karbonatitgebundene Lagerstätte Bayan Obo in China etwa 40 % der jährlichen REE-Produktion der Welt stellt (Yang et al., 2024; National Science Review, 11(4), nwae063; doi:10.1093/nsr/nwae063). Die weltweit größten REE-Lagerstätten – Bayan Obo, Mountain Pass (USA), Maoniuping (China) und Mount Weld (Australien) – lagern allesamt in Karbonatit. Trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sind mineralisierte Karbonatite eine Seltenheit: Nur etwa 60 der mehr als 500 weltweit identifizierten Karbonatite beherbergen quantifizierte Nb- oder REE-Ressourcen (USGS Mineral Resources Program, Carbonatites of the World: Explored Deposits of Nb and REE, mrdata.usgs.gov/carbonatite), was den strategischen Wert großer mineralisierter Karbonatitsysteme, die noch nicht abgebohrt wurden, verdeutlicht.

Karbonatitintrusionen überlagert auf einer regionalen Karte der Gesamtmagnetfeldstärke

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration von Canamera Energy Metals Corp. und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), geprüft und genehmigt. Herr Robb steht im Sinne von NI 43-101 in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein auf die Exploration kritischer Metallvorkommen spezialisiertes Unternehmen, das ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungen an Energiemetall- und REE-Projekten auf dem gesamten amerikanischen Kontinent aufbaut. Dazu zählen unter anderem das REE-Nb-Projekt Rare Earth Ridge sowie Optionen auf die REE- und Nb-Projekte Schryburt Lake, Waterslide und Garrow in Ontario, das Uranprojekt Great Divide Basin in Wyoming sowie die REE-Projekte Turvolândia und São Sepé in Brasilien und das Projekt Mantle in British Columbia. Im Rahmen dieses Portfolios konzentriert sich Canamera vor allem auf unzureichend erkundete Regionen mit starken geologischen Signaturen und günstigen Rechtsrahmen. Dabei werden geochemische, geophysikalische und geologische Daten eingesetzt, um überzeugende, bislang unbekannte Explorationsziele zu generieren und voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Dazu zählen Aussagen über: die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf dem Projekt; den erwarteten Zeitpunkt und Abschluss der Optionszahlungen gemäß der Optionsvereinbarung; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Aktienemissionen zu tätigen; die geologische Höffigkeit des Projekts und das Potenzial für die Ermittlung von Mineralressourcen; und die Explorationsstrategie des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Annahmen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel zur Finanzierung seiner Explorationsprogramme und Optionszahlungen aufzubringen; günstige regulatorische Bedingungen; den Erhalt der Genehmigungen durch die CSE und anderer Aufsichtsbehörden; den fortlaufenden Zugang zum Projekt; und die allgemeine Wirtschaftslage.

Wichtige Risikofaktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Unsicherheiten in Bezug auf die Beschaffung ausreichender Finanzmittel; den inhärent spekulativen Charakter der Mineralexploration; das frühe Explorationsstadium des Projekts; den Umstand, dass die verfügbaren Explorationsdaten begrenzt und historischer Natur sind; Eigentumsrisiken; Umwelt- und Genehmigungsrisiken; Risiken in Bezug auf die Einbeziehung von First Nations und indigenen Gemeinschaften; und Schwankungen der REE- und Niobpreise. Weitere Risikofaktoren, die das Unternehmen betreffen, sind in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zu finden.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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Die Canamera Energy Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 0,210EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

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