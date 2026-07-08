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    Bundesregierung

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    Vorgehen der Unicredit ist inakzeptabel

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund lehnt feindliche Übernahme von Unicredit klar ab
    • Bund hält zwölf Prozent der Commerzbank als Anteil
    • Unicredit sichert sich bis zu 47 Prozent an Commerzbank
    Bundesregierung - Vorgehen der Unicredit ist inakzeptabel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung stellt sich gegen eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit . "Das aggressive und feindliche Vorgehen der Unicredit bleibt aus Sicht der Bundesregierung inakzeptabel", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Berlin. Die Bundesregierung werde weiter im Sinne der Beschäftigten der Commerzbank, des deutschen Mittelstands und des Finanzstandorts Frankfurt handeln.

    Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuergeld gerettet hatte, hält noch zwölf Prozent an dem Dax -Konzern und ist damit zweitgrößter Aktionär. "Der zuständige interministerielle Lenkungsausschuss der Bundesregierung hat das Angebot der Unicredit abgelehnt und die Anteile des Bundes an der Commerzbank nicht verkauft", hieß es. "Die Bundesregierung sieht auch keinen Anlass, diese Position zu verändern." Es bleibe zudem Aufgabe der deutschen Finanzaufsicht Bafin und der Europäischen Zentralbank (EZB), weitere Schritte zu prüfen, so der Sprecher.

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    Die Unicredit hatte zuvor bekanntgegeben, dass sie sich mit ihrem Übernahmeangebot mehr als 44 Prozent an der Commerzbank gesichert hat. Die Offerte wurde demnach bis Ablauf für 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere angenommen. Zuvor hatten die Italiener schon ein Paket von 26,77 Prozent. Zusammen mit Kaufoptionen käme die Unicredit auf einen Anteil von 47,59 Prozent. Die Commerzbank äußert Zweifel an den Angaben und betont, dass nur wenige unabhängige Aktionäre das Unicredit-Angebot angenommen hätten./als/ben/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 24.949 auf Ariva Indikation (08. Juli 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,90 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -3,19 %/+12,51 % bedeutet.





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