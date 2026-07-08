GOLDMAN SACHS stuft Daimler Truck auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen vor der Berichtssaison der Investitionsgüterbranche am Dienstagabend noch einmal an. Insgesamt ist sie für Auftragseingang und Ergebnisse etwas skeptischer als der Markt und sieht durch das starke erste Quartal eine hohe Hürde aufgelegt. Im Schnitt steigen ihre Kursziele aber um 1,4 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 42,98EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Daniela Costa
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Daniela Costa
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte