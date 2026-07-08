Lyondellbasell Industries Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,87 % - 08.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Lyondellbasell Industries Aktie. Mit einer Performance von +4,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lyondellbasell Industries Aktie. Nach einem Plus von +3,19 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 50,17€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

LyondellBasell ist ein globaler Chemie- und Kunststoffkonzern, fokussiert auf Polyethylene, Polypropylene, Zwischenprodukte, Raffinerieprodukte und Recyclinglösungen. Starke Position in Olefinen/Polyolefinen, besonders in Europa/USA. Wichtige Wettbewerber: BASF, Dow, SABIC, INEOS. USP: integrierte Wertschöpfung, starke Lizenztechnologien, wachsende Kreislauf- und Biokunststoff-Aktivitäten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Lyondellbasell Industries in den letzten drei Monaten Verluste von -30,29 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lyondellbasell Industries Aktie damit um +9,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lyondellbasell Industries auf +29,35 %.

Während Lyondellbasell Industries heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,85 %.

Lyondellbasell Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,62 % 1 Monat -14,34 % 3 Monate -30,29 % 1 Jahr -8,97 %

Informationen zur Lyondellbasell Industries Aktie

Stand: 08.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 334 Mio. Lyondellbasell Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,83 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lyondellbasell Industries

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,37 %. Covestro notiert im Plus, mit +0,17 %.

Lyondellbasell Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lyondellbasell Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lyondellbasell Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.