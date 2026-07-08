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    Deal mit Broadcom

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    Apple lässt über 15 Milliarden Chips in den USA produzieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple und Broadcom planen 15 Milliarden Chips in USA
    • Ausbau von Broadcom Anlagen in Colorado für 30 Mrd
    • KI-Ausbau steigert Auslastung und führte zu Engpässen
    Deal mit Broadcom - Apple lässt über 15 Milliarden Chips in den USA produzieren
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple will in einem neuen Deal mit dem Halbleiter-Konzern Broadcom mehr als 15 Milliarden Chips in den USA produzieren lassen. Dabei werde es sich um Technik rund um die Anbindung zu Kommunikations-Netzen handeln, wie der iPhone-Konzern mitteilte. Für die mehr als 30 Milliarden Dollar schwere Vereinbarung sollen Broadcom-Anlagen im Bundesstaat Colorado ausgebaut und modernisiert werden. Die Unternehmen machten keine Angaben dazu, wann die neuen Kapazitäten in Betrieb gehen werden.

    Die USA - und auch Europa - versuchen schon seit Jahren, mehr Chip-Produktion aus Asien zurückzuholen. Insbesondere Engpässe bei einigen Halbleiter-Produkten zu Beginn der Corona-Pandemie, die zeitweise unter anderem die Autoproduktion lahmlegten, waren ein Weckruf. Die Europäische Union und die vorherige US-Regierung von Präsident Joe Biden setzten auf Milliarden-Subventionen. Sein Nachfolger Donald Trump hingegen versucht, die Unternehmen mit Zolldrohungen zur Chip-Fertigung in den USA zu zwingen.

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    Auslastung durch KI-Chips

    Die weltweiten Kapazitäten in der Chipindustrie sind aktuell durch den rapiden Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stark ausgelastet. Apple bekam das unter anderem zu spüren, als der Konzern im vergangenen Jahr die Nachfrage bei iPhones sowie einigen Modellen seiner Mac-Computer unterschätzt hatte. Der Konzern, dessen Lieferkette üblicherweise extrem robust ist, tat sich danach schwer, Kapazitäten zur Produktion zusätzlicher Chipsysteme zu finden./so/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 271 auf Tradegate (08. Juli 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 526,11USD. Von den letzten 9 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +22,91 %/+78,21 % bedeutet.





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