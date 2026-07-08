Silberpreis
Bärenattacke Silber fällt auf 58,41 USD
Starker Abverkauf: Silber verliert -2,61 % in 24h.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,30 %
|1 Monat
|-10,48 %
|3 Monate
|-21,74 %
|1 Jahr
|+63,11 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 22,42644USD. Heute notiert Silber bei 58,41USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.021,9USD wert – ein Zuwachs von +160,44 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE-Forum: Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber ist überwiegend vorsichtig bis skeptisch. In den letzten 14 Tagen dominieren Abwärts- und Korrektur-Erwägungen; Bodennahe Niveaus um 55–60 werden diskutiert, während auch 40, 30 oder 20 als mögliche Tiefen genannt werden. Einzelne Beiträge hoffen auf eine Erholung nach der Korrektur; der Tenor bleibt überwiegend kritisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|324,30EUR
|-1,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,21EUR
|-1,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|228,18EUR
|-1,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|305,46EUR
|-0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|81,64EUR
|-3,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|478,74EUR
|-2,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|340,02EUR
|-1,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,88EUR
|-1,30 %
|Long
|1
|0,00
|114,24EUR
|-2,02 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,387EUR
|+2,77 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.