Bärenattacke Silber fällt auf 58,41 USD

-2,61 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,30 % 1 Monat -10,48 % 3 Monate -21,74 % 1 Jahr +63,11 %

Abverkauf am Silbermarkt:in 24 Stunden, aktueller Kurs 58,41. Investoren ziehen Kapital ab.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 22,42644USD. Heute notiert Silber bei 58,41USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.021,9USD wert – ein Zuwachs von +160,44 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE-Forum: Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber ist überwiegend vorsichtig bis skeptisch. In den letzten 14 Tagen dominieren Abwärts- und Korrektur-Erwägungen; Bodennahe Niveaus um 55–60 werden diskutiert, während auch 40, 30 oder 20 als mögliche Tiefen genannt werden. Einzelne Beiträge hoffen auf eine Erholung nach der Korrektur; der Tenor bleibt überwiegend kritisch.