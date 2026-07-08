Yukon Metals erweitert Wolframportfolio durch Abstecken von historischem Wolframvorkommen Tummel

VANCOUVER, British Columbia / 8. Juli 2026 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es kürzlich das Wolframprojekt Tummel („Tummel“ oder das „Projekt“) abgesteckt hat, das 3.100 ha auf 150 Schürfrechten bei einem hochgradigen historischen Scheelitvorkommen in Yukon abdeckt. Tummel erweitert das Portfolio des Unternehmens an Wolfram-Skarn-Projekten im Distriktmaßstab, einschließlich seines Vorzeige-Konzessionsgebiets Risby („Risby“ oder „Konzessionsgebiet Risby“) und hochgradiger historischer Wolframvorkommen in seinen Clea-Schürfrechten.

Höhepunkte

- Neue Absteckung bei Tummel: 3.100 ha auf 150 Schürfrechten decken das historische Scheelitvorkommen ab, wo historische Schürfproben Werte von bis zu 1,56 % Wolframtrioxid („WO₃“) ergaben.

- Strategischer Wolframtrend: Tummel befindet sich am nordwestlichen Ende eines vielversprechenden, etwa 160 km langen geologischen Trends, der von Intrusivgesteinen des Glenlyon-Batholiths im Kontakt mit Karbonaten aus dem Kambrium geprägt ist, wobei sich Risby südöstlich entlang desselben Trends befindet.

- Fortgeschrittenes Asset Risby: Risby beherbergt eine historische, nicht mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) konforme vermutete Schätzung aus dem Jahr 2009 von 8,5 Mt mit 0,475 % WO₃ unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,2 % WO₃ (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wolframportfolio in Yukon“).

- Erweitertes Wolframportfolio: Zu den Wolfram-Assets des Unternehmens in Yukon zählt auch Clea, wo historische Bohrungen Berichten zufolge hochgradige Intervalle von bis zu 1,3 m mit einem Gehalt von 7,06 % WO₃ und 1,2 m mit einem Gehalt von 3,02 % WO₃ ergaben.

„Die Tummel-Schürfrechte erweitern unser Wolframprofil entlang desselben geologischen Trends, der auch Risby beherbergt, und stärken ein Portfolio, das wir aktiv vorantreiben“, sagte Jim Coates, CEO des Unternehmens. „Mit einer historischen hochgradigen Scheelitprobe, einer günstigen Skarngeologie und erhöhten Wolframwerten aus der Gewässergeochemie konsolidiert Tummel unser Wolframlandpaket im Distriktmaßstab in Yukon.“

Das Unternehmen steckte Tummel nach einer regionalen Überprüfung vielversprechender Wolframziele südlich der Verwerfung Tintina ab. Tummel befindet sich in der Nähe der nordwestlichen Ausdehnung eines vielversprechenden, etwa 160 km langen prospektiven Trends, der durch Intrusivgesteine des Glenlyon-Batholiths aus der Kreide und damit in Zusammenhang stehende Intrusionen im Kontakt mit karbonatreichen Einheiten des Terrans Cassiar aus dem Altpaläozoikum definiert wird. Dieses geologische Umfeld gilt als günstig für eine Wolfram-Skarn-Mineralisierung und wird vom Unternehmen so interpretiert, dass es sich nach Südosten in Richtung seines Konzessionsgebiets Risby erstreckt.

Die neu abgesteckten Schürfrechte wurden ausgewählt, um den nach Ansicht des Unternehmens vielversprechendsten Teil des Gebiets Tummel abzudecken, einschließlich des intrusiven Kontakts aus der Kreide mit Karbonateinheiten, des historischen Scheelitvorkommens und nahe gelegener erhöhter Wolframwerte, die in Proben regionaler geochemischer Untersuchungen gemeldet wurden.

Abbildung 1 – Standorte der Wolframkonzessionsgebiete von Yukon Metals

Abbildung 2 – Standort von Tummel und Risby im vielversprechenden regionalen Wolframtrend

Das Projekt deckt ein historisches Wolframvorkommen ab, das ursprünglich mittels Prospektionsarbeiten entdeckt und im August 1968 von Union Carbide Corporation als Bull-Schürfrechte abgesteckt wurde. Die historischen Arbeiten schienen auf Probenahmen und eine vorläufige Bewertung beschränkt gewesen zu sein. In früheren Berichten wird eine Scheelitmineralisierung beschrieben, die in abwechselnden Schichten von Diopsid-Granat-Skarn und Hornfels vorkommt, die sich in Metasedimentgesteinen aus dem Unterkambrium entwickelt haben. Die Scheelitmineralisierung ist Berichten zufolge in der Nähe des nördlichen Kontakts eines kaum zutage tretenden Quarz-Monzonit-Gesteinsgangs am besten entwickelt. Historische Schürfproben von einem etwa 3 m mal 2 m großen Ausbiss ergaben Berichten zufolge einen Gehalt von 1,56 % WO₃. Der damit in Zusammenhang stehende Sulfidgehalt wurde als vernachlässigbar beschrieben, obwohl der Geological Survey of Canada in der Nähe Pyrrhotitzonen beobachtete.

Die ersten Explorationspläne des Unternehmens bei Tummel werden voraussichtlich Oberflächenprobenahmen, Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen sowie die Bewertung der intrusiven Karbonatkontaktzonen und der damit in Zusammenhang stehenden Skarnhorizonte umfassen. Das Ziel des ersten Programms wird darin bestehen, historische Ergebnisse zu überprüfen, das Ausmaß der Scheelitmineralisierung zu bewerten und zu ermitteln, ob das mineralisierte System Potenzial für eine Erweiterung über den begrenzten historischen Ausbiss hinaus besitzt.

Wolframportfolio in Yukon

Tummel ergänzt das erweiterte Wolframportfolio des Unternehmens, das mehrere Wolframerkundungsgebiete in Yukon beinhaltet. Diese Konzessionsgebiete befinden sich in vielversprechenden intrusiven und Karbonat- bzw. metasedimentären Umgebungen, obwohl sie Interpretationen zufolge nicht Teil desselben geologischen Gürtels wie Tummel sind.

Das am weitesten fortgeschrittene Wolframkonzessionsgebiet des Unternehmens ist Risby, das sich etwa 50 km südwestlich von Ross River befindet. Risby besteht aus 43 Schürfrechten, die etwa 900 ha abdecken, und beherbergt eine intrusionsnahe Skarnmineralisierung aus der Kreide. Die zwischen den 1970er Jahren und 2008 durchgeführten historischen Explorationsarbeiten umfassten Berichten zufolge 59 Bohrlöcher auf insgesamt etwa 9.468 m. Berichten zufolge wurde 2007 von Wardrop eine historische Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Risby erstellt, gefolgt von einer Schätzung im Jahr 2009 durch PEG Mining Consultants, das eine vermutete Mineralressource von 8,5 Millionen t mit einem Gehalt von 0,475 % WO₃ unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,2 % WO₃ meldete. Die Schätzung aus dem Jahr 2009 wurde nicht durch ein optimiertes Grubenmodell oder andere bergbauliche Einschränkungen eingegrenzt und erfüllt möglicherweise nicht die aktuellen Anforderungen an vernünftige Aussichten auf einen etwaigen wirtschaftlichen Abbau. Keine qualifizierte Person hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, weshalb das Unternehmen die historische Schätzung nicht als aktuell erachtet. Zusätzliche Arbeiten, einschließlich Überprüfungsbohrungen wie der Verzwillingung ausgewählter historischer Bohrlöcher, einer Datenvalidierung und einer aktualisierten Ressourcenmodellierung, wären erforderlich, bevor die historische Schätzung hochgestuft oder als aktuelle Mineralressource gemeldet werden könnte.

Die Clea-Schürfrechte des Unternehmens befinden sich im Selwyn Basin, etwa 35 km südöstlich der North Canol Road und 55 km südlich des Wolframprojekts MacTung von Fireweed Metals Corp. Das Konzessionsgebiet beherbergt zwei bekannte siliciumhaltige Wolfram-Skarn-Vorkommen und wurde in der Vergangenheit von Hudson Bay Mining and Smelting Company und Placer Dome Inc. erkundet, die bei den Explorationsarbeiten hinsichtlich einer Blei-Zink-Mineralisierung eine Wolframmineralisierung identifizierten.

Historische Berichte beschreiben eine felsische Intrusion bei Clea, gefaltete Kalksilikat-Skarnhorizonte sowie eine wolframhaltige Skarnmineralisierung, die als sulfidreiche Pods und Kalksilikatflöze vorkommt. Historische Bohrungen im erweiterten Gebiet Clea beliefen sich Berichten zufolge auf insgesamt etwa 82 Bohrlöcher und 8.500 m, einschließlich 46 Bohrlöcher, die in den Schürfrechten des Unternehmens anhand historischer Karten identifiziert wurden. Die gemeldeten verfügbaren historischen Bohrabschnitte beinhalten 1,3 m mit einem Gehalt von 7,06 % WO₃, 1,2 m mit einem Gehalt von 3,02 % WO₃ und 0,4 m mit einem Gehalt von 2,03 % WO₃. Es wurden keine neueren Arbeiten verzeichnet.

Die Fox-Schürfrechte des Unternehmens befinden sich etwa 40 km westlich von Ross River und 6 km östlich von Risby. Fox besteht aus 80 Schürfrechten, die etwa 1.670 ha abdecken, und weist eine Geologie auf, die Interpretationen zufolge jener von Risby ähnlich ist, einschließlich zahlreicher Quarz-Feldspat-Porphyr-Gesteinsgänge aus der Kreide. Historische Probenahmen ergaben Blei-Zink-, Silber- und Goldwerte in Flotat-Blöcken im gesamten Konzessionsgebiet. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Fox Potenzial für eine Wolfram-Skarn-Mineralisierung ähnlich wie Risby besitzt, obwohl es nicht systematisch hinsichtlich Wolfram erkundet wurde.

Die Eva-Schürfrechte befinden sich etwa 53 km westlich von Ross River und 9 km nördlich von Risby. Die zwei nicht zusammenhängenden Schürfrechte erstrecken sich über den Kontakt zwischen einem Quarz-Monzonit-Stock aus der Kreide und Sedimentgestein aus dem Kambrium. Im Rahmen historischer Probenahmen im Jahr 1979 wurde Berichten zufolge schwach mineralisierter Skarn identifiziert, der fein disseminierten Scheelit und Spuren von Chalkopyrit in Pyrrhotitlinsen mit einer Länge von bis zu 30 ft und einer Breite von 2 bis 5 ft enthielt. Es wurden keine neueren Arbeiten verzeichnet.

Die Gem-Schürfrechte befinden sich etwa 10 km ostsüdöstlich von Clea und wurden ursprünglich 1982 anhand anomaler Wolframergebnisse von Schwermineralprobenahmen abgesteckt. Historische Berichte weisen darauf hin, dass ein Granodiorit-Pluton der Mayo Suite die Osthälfte des Schürfrechteblocks durchschneidet, wobei sich die Hornfelsbildung etwa 100 m vom Intrusionskontakt erstreckt. Scheelit wurde in Skarn-Flotat entlang des westlichen Rands der Intrusion beobachtet. Die einzigen verzeichneten Arbeiten bestehen aus einem Sedimentprobenahmeprogramm aus dem Jahr 1984.

Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass eine Mineralisierung bei Risby, Clea, Fox, Eva, Gem oder einem anderen regionalen Erkundungsgebiet nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung bei Tummel hinweist. Das Vorkommen mehrerer Wolframerkundungsgebiete im Portfolio des Unternehmens verdeutlicht jedoch die erweiterte Möglichkeit, unzureichend erkundete Wolfram-Skarn-Systeme in Yukon zu bewerten.

Wolfram wird in vielen Ländern aufgrund seiner Bedeutung für Industrie-, Verteidigungs-, Energie-, Bergbau- und Technologieanwendungen als kritischer Rohstoff eingestuft. Das Metall wird wegen seines hohen Schmelzpunkts, seiner Härte, seiner Dichte und seiner Verwendung in verschleißfesten Materialien, Legierungen, Elektronik und der Spezialfertigung geschätzt.

Historische Ergebnisse und historische Schätzungen

Die historischen Probenahme-, Bohr- und Ressourcenangaben, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sind historischer Natur und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese historischen Ergebnisse oder historischen Schätzungen zu bestätigen, und man sollte sich nicht auf sie verlassen, bis sie durch moderne Explorationsarbeiten verifiziert worden sind.

Die historische Schätzung für Risby wird als relevant angesehen, da sie einen Hinweis auf das potenzielle Ausmaß und den Gehalt der in der Vergangenheit auf dem Konzessionsgebiet Risby gemeldeten Mineralisierung gibt. Die Schätzung entspricht jedoch nicht den Anforderungen der Vorschrift NI 43-101, und ein qualifizierter Sachverständiger (im Sinne von NI 43-101) hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource einzustufen. Das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource.

Stichproben sind naturgemäß selektiv und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf dem betreffenden Konzessionsgebiet. Die für Clea gemeldeten Bohrabschnitte basieren auf historischen Aufzeichnungen und geben möglicherweise nicht die wahren Mächtigkeiten wieder.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanzstarkes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 19 Projekten, das über 62.000 ha abdeckt. Aufgebaut auf über 30 Jahren Prospektionsarbeiten der Familie Berdahl – demselben Team, das auch hinter den Assets von Snowline Gold Corp. im Distriktmaßstab steht – bietet Yukon Metals Zugang zu Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Während das Unternehmen vorrangige Bohrziele bei den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ vorantreibt, führt es auch produktive Explorationsarbeiten in seinem erweiterten Portfolio durch, um die nächste Pipeline an Entdeckungsmöglichkeiten zu erschließen. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit technischem, finanziellem und Yukon-spezifischem Know-how befindet sich das Unternehmen in einer günstigen Position, um neue Mineralentdeckungen im gesamten Yukon-Territorium zu erschließen. Yukon Metals ist bestrebt, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den lokalen Communitys von Yukon zu fördern und gleichzeitig den Aktionärswert zu steigern. Die Strategie, die in einer Philosophie der Inklusivität und des gemeinsamen Wohlstands verwurzelt ist, zielt darauf ab, sowohl Mitgliedern der lokalen Community als auch Investoren die Möglichkeit zu bieten, zum Erfolg des Unternehmens beizutragen und davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon-Territorium ist ein unzureichend erkundeter Bezirk mit reichen Mineralvorkommen, einem fortschrittlichen Genehmigungsrahmen, geopolitischer Stabilität und der Unterstützung der Regierung, dessen Bergbaugeschichte bis zum Klondike-Goldrausch im Jahr 1898 zurückreicht. Das Yukon verfügt über äußerst erfahrene und gewissenhafte lokale Arbeitskräfte, was durch eine lange Tradition der Exploration und großer Achtung vor dem Land gefördert wird. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt – Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (im Sinne von NI 43-101), geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS VON YUKON METALS CORP.

„Jim Coates“

Jim Coates, CEO

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Lindsay Wilson

VP, Investor Relations & Communications

E-Mail: lindsaywilson@yukonmetals.com

Tel: 1 (778) 996-2192

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über die Geologie und das Potenzial der Konzessionsgebiete Tummel und Risby des Unternehmens sowie der Claims Clea, Fox, Eva und Gem; die Interpretation des Unternehmens hinsichtlich eines höffigen Wolfram-Skarn-Trends, der mit intrusiven Gesteinen aus der Kreidezeit und karbonatreichen Einheiten aus dem unteren Paläozoikum des Terrans Cassiar in Verbindung steht; das Potenzial für skarngebundene Wolframmineralisierungen bei Tummel und anderen regionalen Prospektionsgebieten; die Bedeutung historischer Explorationsergebnisse, Schätzungen, Probenahmen, Bohrungen und geologischer Beobachtungen; das Potenzial des Yukon, bisher nur unzureichend erkundete Wolfram-Skarn-Systeme zu beherbergen; die zukünftigen Explorationspläne und -absichten des Unternehmens, wobei die ersten Explorationspläne bei Tummel Oberflächenprobenahmen, Prospektionsarbeiten, geologische Kartierung sowie die Bewertung der Kontaktzonen zwischen Intrusivgestein und Karbonatgestein und der damit verbundenen Skarnhorizonte umfassen; und die Eignung der Explorationspläne für Tummel, historische Ergebnisse zu verifizieren, das Ausmaß der Scheelitmineralisierung zu bewerten und festzustellen, ob das mineralisierte System das Potenzial hat, über den begrenzten historischen Aufschluss hinaus erweitert zu werden. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „interpretieren“, „höffig“, „günstig“, „potenziell“ bzw. ähnliche Ausdrücke verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Möglichkeit, dass Tummel, Risby und andere Konzessionsgebiete keine höffigen, wolfram-, kupfer-, gold- oder silberreichen geologischen Systeme darstellen; der Annahme, dass die historischen Ergebnisse bei Tummel, Risby und anderen Konzessionsgebieten zukünftiger Mineralisierungsgebiete akkurat vorhersagen können; der Fähigkeit des Unternehmens, die anfänglichen Explorationspläne bei Tummel umzusetzen; der Ermangelung des Potenzials im Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten im Distriktmaßstab zu generieren; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors“ im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Die Yukon Metals Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 0,248EUR auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.