Eureka Metals treibt Exploration auf Tyee mit hochauflösender luftgestützter geophysikalischer Vermessung voran

Vancouver, British Columbia – 8. Juli 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. („Eureka“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) berichtet, dass auf seinem vollständig unternehmenseigenen Projekt Tyee Titanium (das „Projekt“) im Osten von Québec eine hochauflösende luftgestützte magnetisch-elektromagnetische geophysikalische Vermessung mittels VLF („Mag-EM-VLF“) im Gange ist. Bei der Vermessung handelt es sich um die nächste Phase des Explorationsprogramms des Unternehmens von 2026, und sie schließt an die kürzliche Identifizierung von sechs neuen massiven Ilmenitvorkommen in verschiedenen Bereichen des Projektgebiets an.

Das rund 2.300 Linienkilometer umfassende Programm ist nun weitgehend abgeschlossen und wird von Novatem Inc. mit einem Linienabstand von 50 Metern durchgeführt, um einen modernen, hochauflösenden geophysikalischen Datensatz aus Explorationskorridoren hoher Priorität zu erstellen. Die Ergebnisse werden in das Prospektionsprogramm dieser Saison einfließen und mit historischen Explorationsdaten kombiniert, um das geologische Modell des Unternehmens zu verbessern und anschließende Explorationstätigkeiten zu priorisieren.

Zusammen mit den kürzlichen Feldergebnissen des Unternehmens wird die Vermessung einen umfangreichen modernen Explorationsdatensatz liefern, der Eurekas Verständnis der geologischen Einflussfaktoren auf die Titanmineralisierung auf dem Projektgebiet erheblich verbessern soll.

Höhepunkte

Hochauflösende luftgestützte Mag-EM-VLF-Vermessung auf dem Projekt Tyee Titanium im Gange

Rund 2.300 Linienkilometer an Daten werden in einem Linienabstand von 50 Metern gesammelt.

Luftgestützte Vermessung größtenteils abgeschlossen. Vollständiger Abschluss in Kürze erwartet, je nach Wetterbedingungen.

Vermessungsergebnisse werden mit den kürzlichen Prospektionsergebnissen des Unternehmens, darunter die Identifizierung von sechs neuen massiven Ilmenitvorkommen, zusammengeführt.

Der integrierte Datensatz soll vorrangige Explorationsziele auf dem umfangreichen Projekt Tyee genauer definieren.