🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEureka Metals Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Eureka Metals Corporation
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eureka Metals treibt Exploration auf Tyee mit hochauflösender luftgestützter geophysikalischer Vermessung voran

    Eureka Metals treibt Exploration auf Tyee mit hochauflösender luftgestützter geophysikalischer Vermessung voran
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 8. Juli 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. („Eureka“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) berichtet, dass auf seinem vollständig unternehmenseigenen Projekt Tyee Titanium (das „Projekt“) im Osten von Québec eine hochauflösende luftgestützte magnetisch-elektromagnetische geophysikalische Vermessung mittels VLF („Mag-EM-VLF“) im Gange ist. Bei der Vermessung handelt es sich um die nächste Phase des Explorationsprogramms des Unternehmens von 2026, und sie schließt an die kürzliche Identifizierung von sechs neuen massiven Ilmenitvorkommen in verschiedenen Bereichen des Projektgebiets an.

     

    Das rund 2.300 Linienkilometer umfassende Programm ist nun weitgehend abgeschlossen und wird von Novatem Inc. mit einem Linienabstand von 50 Metern durchgeführt, um einen modernen, hochauflösenden geophysikalischen Datensatz aus Explorationskorridoren hoher Priorität zu erstellen. Die Ergebnisse werden in das Prospektionsprogramm dieser Saison einfließen und mit historischen Explorationsdaten kombiniert, um das geologische Modell des Unternehmens zu verbessern und anschließende Explorationstätigkeiten zu priorisieren.

     

    Zusammen mit den kürzlichen Feldergebnissen des Unternehmens wird die Vermessung einen umfangreichen modernen Explorationsdatensatz liefern, der Eurekas Verständnis der geologischen Einflussfaktoren auf die Titanmineralisierung auf dem Projektgebiet erheblich verbessern soll.

     

    Höhepunkte

     

    • Hochauflösende luftgestützte Mag-EM-VLF-Vermessung auf dem Projekt Tyee Titanium im Gange
    • Rund 2.300 Linienkilometer an Daten werden in einem Linienabstand von 50 Metern gesammelt.
    • Luftgestützte Vermessung größtenteils abgeschlossen. Vollständiger Abschluss in Kürze erwartet, je nach Wetterbedingungen.
    • Vermessungsergebnisse werden mit den kürzlichen Prospektionsergebnissen des Unternehmens, darunter die Identifizierung von sechs neuen massiven Ilmenitvorkommen, zusammengeführt.
    • Der integrierte Datensatz soll vorrangige Explorationsziele auf dem umfangreichen Projekt Tyee genauer definieren.

     

    Seite 1 von 5 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Eureka Metals treibt Exploration auf Tyee mit hochauflösender luftgestützter geophysikalischer Vermessung voran Vancouver, British Columbia – 8. Juli 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. („Eureka“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) berichtet, dass auf seinem vollständig unternehmenseigenen Projekt Tyee Titanium (das „Projekt“) im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     