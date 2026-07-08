PassiveLogic ernennt den ehemaligen CTO von Siemens Smart Infrastructure, Thomas Kiessling, zum CEO, um den Ausbau autonomer Infrastruktur für die gebaute Umwelt voranzutreiben

SALT LAKE CITY, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- PassiveLogic, das Unternehmen, das das autonome Betriebssystem für gewerbliche und industrielle Infrastruktur entwickelt, gab heute die Ernennung von Thomas Kiessling zum Chief Executive Officer bekannt. Kiessling, ehemaliger Chief Technology Officer bei Siemens Smart Infrastructure und erfolgreicher Unternehmer im Bereich sauberer Technologien, wird PassiveLogic in die nächste Phase führen, die von kommerzieller Skalierung, Marktführerschaft in diesem Segment und weltweitem Wachstum geprägt sein wird.

Seine Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die weltweite Infrastruktur. Gewerbe- und Industriegebäude verbrauchen fast 40 % der weltweiten Energie, doch weniger als 5 % davon werden als wirklich intelligente Anlagen betrieben. Das Gebäudemanagement wird nach wie vor durch jahrzehntealte Steuerungsarchitekturen eingeschränkt, deren Entwicklung kostspielig und deren Skalierung schwierig ist und die nur für einen kleinen Teil des Marktes wirtschaftlich rentabel sind. Infolgedessen werden die meisten Gebäude weit unter ihrem Potenzial betrieben – sie verbrauchen übermäßig viel Energie, verursachen steigende Instandhaltungskosten, bieten den Nutzern keine angemessene Qualität und keinen Komfort und belasten die alternden Stromnetze zunehmend.

Während im letzten Jahrzehnt Cloud Computing und KI die Informationssysteme grundlegend verändert haben, wird das nächste Jahrzehnt die physischen Systeme grundlegend verändern. Gebäude, Energieinfrastruktur und Industrieanlagen entwickeln sich zu intelligenten, autonomen Akteuren der Wirtschaft. PassiveLogic wurde mit einer kühnen Vision gegründet: einer Welt, in der jedes Gebäude als autonome, effiziente und netzinteraktive Anlage fungiert – und seinen Nutzern höchsten Komfort bietet.

Um diese Vision zu verwirklichen, hat PassiveLogic die branchenweit erste autonome Plattform für die bebaute Umwelt entwickelt. Auf der Grundlage von „Quantum", dem physikbasierten Weltmodell und der Ontologie des Unternehmens, sowie von „Hive", der autonomen Edge-Plattform, die „Quantum" im Gebäude umsetzt, generiert PassiveLogic automatisch digitale Zwillinge der Gebäudeinfrastruktur und nutzt thermodynamische, physikbasierte KI, um die Gebäudeeffizienz kontinuierlich zu optimieren. Anstatt sich auf Tausende von Stunden maßgeschneiderter Entwicklungsarbeit zu verlassen, ermöglicht die Plattform es Gebäuden, sich kontinuierlich selbst zu optimieren und zu betreiben.