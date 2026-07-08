SpaceX-Schock: Morningstar sieht nur 62,51 US-Dollar je Aktie! Verkaufen!

Damit steht Morningstar fast allein gegen den Markt. Laut den Bloomberg-Daten raten 28 von 34 Analysten zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 236 US-Dollar. Das würde ein Aufwärtspotenzial von rund 57 Prozent bedeuten. Morningstar sieht zu viel Zukunft im Kurs.

SpaceX ist vielleicht der größte Börsenhype des Jahres. Doch ausgerechnet Morningstar stellt sich klar gegen die Euphorie. Die Analysten des Unternehmens bewerten die Aktie von Space Exploration Technologies Corp. mit nur 62,51 US-Dollar je Anteilsschein. Aufgerundet ergibt das einen fairen Wert von 63 US-Dollar. Gegenüber dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar entspräche dies einem Abschlag von 53 Prozent. Die Analysten sind zudem die einzigen, die zum Verkauf der Aktie raten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Kritik trifft jedoch nicht das heutige Kerngeschäft. Raketenstarts und Starlink gelten als profitabel. Morningstar setzt für Raumfahrt und Konnektivität rund 40 US-Dollar je Aktie an. Streitpunkt ist die Fantasie rund um Starship, künstliche Intelligenz und Rechenzentren im Orbit.

Morningstar bewertet diese Zukunftspläne eher wie eine Call-Option. Sie können sehr viel wert sein. Sie können aber auch wertlos verfallen. In der Rechnung steuern die KI-Pläne lediglich 16,50 US-Dollar je Aktie bei.

Das optimistische "Moonshot"-Szenario käme auf 154 US-Dollar je Aktie. Dieses Szenario setzt ein schnell wiederverwendbares Starship und erfolgreiche Rechenzentren im All voraus. Morningstar gibt diesem Szenario nur eine Wahrscheinlichkeit von sieben Prozent. Dem pessimistischen "No-Go"-Szenario werden 43 Prozent eingeräumt. Das wahrscheinlichste Szenario ist ein "Minimum Viable Product" mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent.

Besonders brisant: Damit der IPO-Preis von 135 US-Dollar gerechtfertigt wäre, müsste Morningstar das "Moonshot"-Szenario mit 77 Prozent gewichten und ein Scheitern praktisch ausschließen.

Für Anleger ist das die kalte Dusche nach dem Hype. Wer SpaceX kauft, setzt nicht nur auf Raketen und Starlink. Er bezahlt vor allem für eine Zukunft, die laut Morningstar frühestens ab 2028 technisch greifbar wird. Genau darin liegt die Wette. Und genau darin liegt das Risiko.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 132,2EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.





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