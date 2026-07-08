Zinsen auf Cash: Tagesgeld-Zinsen erhöht

Flexibel bleiben, aber das Geld eben nicht nur auf dem Girokonto liegen lassen: Tagesgeld ist für viele Anlegerinnen und Anleger eine beliebte Möglichkeit, kleinere oder größere Summen, die momentan nicht investiert sind, mit Zinsen zu verwahren.

Auch Neo-Broker wie etwa SMARTBROKER+ bieten Zinskonten an. Wer dort also ein Depot hat, kann in wenigen Klicks auch ein Tagesgeldkonto eröffnen. Übrigens: Dieses kann natürlich auch ergänzend zu evtl. bereits vorhandenen Tagesgeldkonten bei der Hausbank oder anderen Anbietern genutzt werden – Stichwort: Einlagensicherung. Diese gilt immer pro Kunde und Bank für einen Betrag von bis zu 100.000 Euro. Es kann daher sinnvoll sein, größere Summen auf verschiedene Anbieter und Banken aufzuteilen – so wäre das Vermögen im Schadensfall bei einer Bank bestmöglich geschützt. Beachten sollte man allerdings, dass Konten bei Neo-Brokern, die dieselbe Banklizenz nutzen, zusammengezählt werden.

Das Tagesgeldkonto bei SMARTBROKER+

Die gute Nachricht für Geldmarkt-Sparer bzw. Tagesgeld-Nutzer: Die EZB-Zinsen wurden zuletzt erhöht – dies wirkt sich z.B. bei SMARTBROKER+ auch positiv auf den gewährten Zinssatz aus.

Denn das bei der Baader Bank geführte Zinskonto von SMARTBROKER+ ist variabel verzinst: Die Zinsen liegen jeweils 0,25 Prozentpunkte unter dem EZB-Referenzzinssatz für Einlagefazilität. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen bei ihrem letzten Zinsentscheid am 11. Juni 2026 um 0,25 Basispunkte angehoben hat, profitieren auch SMARTBROKER+ Kunden davon: Der Zinssatz auf dem Tagesgeldkonto wurde umgehend an die Änderungen seitens der EZB angepasst. Aktuell gibt es für Guthaben bis 100.000 Euro daher 2 Prozent Zinsen p.a. und für Guthaben bis 1 Million Euro 1,75 Prozent Zinsen p.a.

Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich. Ein monatlicher Kontoauszug und ein quartalsweiser Kontoabschluss sorgen für Übersichtlichkeit.

Wie wird das Zinskonto eröffnet?

Die Einrichtung eines Zinskontos in der SMARTBROKER+ App ist in wenigen Klicks erledigt. Rein technisch handelt es sich dabei um ein Nebendepot mit Verrechnungskonto. Einzahlungen auf das Zinskonto können dann vom SMARTBROKER+ Verrechnungskonto durchgeführt werden.

Also: Gleich kostenloses Depot eröffnen, günstig traden und attraktiv verzinstes Tagesgeldkonto einrichten!

Disclaimer

Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser und jeder Leserin sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.