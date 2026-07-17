Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Volvo Car, Husqvarna, Burberry, United Utilities, Travelers Cos
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:30 Uhr, Schweiz: Georg Fischer, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Schweden: Telia Company AB, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Volvo Car, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: SKF, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Husqvarna, Q2-Zahlen
07:20 Uhr, Schweden: Volvo AB, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Schweden: Saab, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Schweden: Skanska, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: United Utilities, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Burberry, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Norwegen: Yara, Q2-Zahlen
12:00 Uhr, Schweden: Autoliv, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
10:00 Uhr, EU: Leistungsbilanz 5/26
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 6/26
14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/26 (vorläufig)
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 6/26
15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 6/26
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 17.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:00 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Core Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Core Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 12:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 15:15 USA Industrieproduktion (Monat) 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Ihr Depot: Global diversifiziert, immer vorbereitet
|19.07. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|20.07. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|20.07. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
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